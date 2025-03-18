Мама пятерых детей, бабушка, домохозяйка, рукодельница. Такова 57-летняя Кристина Бернхарде, семья которой уже несколько поколений живет в Саулкрасты. Всю жизнь Кристину преследовала невидимая тень из детства: когда ей было 12, ее отца приговорили к смертной казни за двойное убийство. Кристине потребовалось 45 лет, чтобы рассказать о семейной трагедии и о том, как она изменила ее жизнь.
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Когда Кристине было 12, ее отца судили за двойное убийство: спустя 45 лет она рассказала об этом
Последнее воспоминание Кристины об отце яркое. Это было 3 марта, в ее десятый день рождения. В гости пришли одноклассницы и отец. "В тот год был аномально глубокий снег, такой, что приходилось идти по колено. Папа провожал моих одноклассниц - шел протоптать тропинку, чуть ли не на руках нес, чтобы они добрались до дома".