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Когда Кристине было 12, ее отца судили за двойное убийство: спустя 45 лет она рассказала об этом

Перевод: rus.tvnet.lv
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Мама пятерых детей, бабушка, домохозяйка, рукодельница. Такова 57-летняя Кристина Бернхарде, семья которой уже несколько поколений живет в Саулкрасты. Всю жизнь Кристину преследовала невидимая тень из детства: когда ей было 12, ее отца приговорили к смертной казни за двойное убийство. Кристине потребовалось 45 лет, чтобы рассказать о семейной трагедии и о том, как она изменила ее жизнь.

Последнее воспоминание Кристины об отце яркое. Это было 3 марта, в ее десятый день рождения. В гости пришли одноклассницы и отец. "В тот год был аномально глубокий снег, такой, что приходилось идти по колено. Папа провожал моих одноклассниц - шел протоптать тропинку, чуть ли не на руках нес, чтобы они добрались до дома".

Через некоторое время в Саулкрасты стали ходить слухи о том, что вторая жена и сын Адольфа пропали. Женщина якобы поставила вариться картошку и куда-то пошла с сыном. Оба исчезли навсегда.

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