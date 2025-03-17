Пожар в Ikea в Вильнюсе: возможно, причастны спецслужбы РФ; планировалась диверсия и в Латвии

"Речь идет о десятках (членов террористической группировки – BNS), если говорить обо всех цепочках и кураторах, (...) это очень многоуровневая система отдачи указаний, она очень сложная, поэтому расследование и квалифицируется как сложное", – отметил Урбялис.

"Это не только украинцы, не будем это подчеркивать, есть также граждане Литвы, России и Украины, (...) этих национальностей много", - сказал он.

За теракт получил BMW

Заместитель начальника Бюро криминальной полиции Литвы Саулюс Бригинас на пресс-конференции сказал, что обвиняемый перед совершением преступления несколько раз посещал Литву, проводил подготовительные действия — осматривал торговые центры, фотографировал их, выбирал пути отступления, закупал нужные средства.

"Следствие установило, что зажигательное устройство было спрятано вечером накануне закрытия торгового центра среди хранящихся там легковоспламеняющихся товаров", - сказал он.

По словам Урбялиса, граждане Украины прибыли в Литву из Польши.

По его словам, планирование выпада произошло в апреле прошлого года, когда исполнители получили прямой приказ отправиться в Литву, а 19 апреля провели разведку в торговом центре Ikea в Шяуляе.

"Затем был получен приказ ехать в Вильнюс. (...) Вся разведка, логистика, приобретение определенных транспортных средств, оценка ситуации, затем возвращение в Польшу, повторное прибытие в Литву 30 апреля, сбор дополнительной информации", - сказал он.

В обвинительном заключении говорится, что взрывчатка была заложена в торговом центре 8 мая около 20:53, а механизм сработал 9 мая около 4 часов утра.