Вы когда-нибудь резко вставали с кровати и вдруг слышали гул в ушах, а комната начинала кружиться в стремительном танце? Или, после долгого стояния в очереди, у вас возникает ощущение, что можете потерять равновесие? Эти симптомы могут быть связаны с низким кровяным давлением или гипотонией, что иногда может быть лишь временным неудобством, но иногда может быть признаком серьезных проблем со здоровьем.
Низкое давление и головокружение: чем вызвано и как это лечить
В этой статье мы рассмотрим, почему возникает пониженное давление и головокружение, как этого избежать и когда следует обратиться к врачу.
Почему возникает пониженное давление и головокружение?
"Низкое давление, проще говоря, означает, что кровь недостаточно интенсивно циркулирует и не достигает мозга так быстро, как должна, поэтому мозг не получает необходимого количества кислорода и возникает головокружение.
Фактически оно определяется силой сокращений сердца, тонусом стенок кровеносных сосудов, количеством циркулирующей крови и в конечном итоге регулируется мозгом и нервной системой. Следует отметить, что артериальное давление является комплексным показателем функционирования различных органов и систем организма – сердца, сосудов, почек, щитовидной железы и других желез внутренней секреции, головного мозга, нервной и гормональной систем, на который также влияет множество других факторов. Поэтому определить причину и найти объяснение тому, почему может быть понижено артериальное давление, не так-то просто. Самым важным, безусловно, является самочувствие, а не цифры измерения артериального давления.
"Низкое кровяное давление может вызвать головокружение, тошноту, утомляемость и слабость, сонливость, затуманивание зрения и даже временную потерю сознания", - объясняет Лайла Залите, сертифицированный фармацевт Apotheka. Но какие основные причины этой неприятной проблемы?
Физиологические факторы
- Ортостатическая гипотония – этот сложный термин означает, что артериальное давление быстро падает, когда вы резко встаете, организм не может приспособиться к внезапному изменению позы. Регуляторные системы не реагируют и сердце не начинает быстрее перекачивать кровь, также вступает в силу закон гидромеханики – объем крови слишком мал, при быстром изменении положения тела она не может так быстро дойти до мозга. Подобные ситуации часто возникают у пожилых людей, но могут затронуть и молодых людей, особенно если они сидят или лежат в одном положении в течение длительного времени.
- Обезвоживание – недостаточное потребление жидкости уменьшает объем крови, что может вызвать падение артериального давления и головокружение.
- Недоедание – низкий уровень сахара в крови или недостаточное количество соли в рационе могут вызвать головокружение и чувство слабости.
Медицинские причины
- Сердечно-сосудистые проблемы. Если сердце недостаточно эффективно перекачивает кровь, кровяное давление может упасть.
- Эндокринные заболевания. Гормональные колебания щитовидной железы, такие как гипотиреоз или недостаточность надпочечников, могут быть связаны с низким кровяным давлением.
- Расстройства нервной системы – дисфункция вегетативной нервной системы в зависимости от более активной деятельности парасимпатической или симпатической нервной системы может мешать нормальной регуляции артериального давления.
Влияние образа жизни и лекарств
- Некоторые лекарства, такие как диуретики, седативные средства или антидепрессанты, могут вызывать низкое кровяное давление в качестве побочного эффекта, равно как и передозировка лекарств от высокого кровяного давления.
- Алкоголь и курение могут ухудшить кровообращение и способствовать изменению артериального давления.
- Хронический стресс и недостаток сна могут вызвать колебания артериального давления и способствовать головокружению.
Что делать, если у вас кружится голова и низкое давление?
Если у вас давление упало ниже положенного, главное не паниковать и действовать быстро, говорит фармацевт.
"Первое, что можно сделать, — это сесть и поднять ноги повыше, чтобы кровообращение вернулось в нормальный ритм. Также поможет стакан воды, черный или зеленый чай с сахаром - жидкость способствует нормализации артериального давления.
Если вы чувствуете, что слабость не проходит, можно съесть что-нибудь более соленое, ведь соль помогает организму удерживать жидкость и стабилизировать давление".
Однако если подобные ситуации повторятся, следует рассмотреть долгосрочные решения. Регулярная сбалансированная диета и достаточное потребление жидкости помогут поддерживать стабильное артериальное давление ежедневно. Для поддержания артериального давления в пределах нормы необходим определенный объем крови – для взрослых примерно 4,5 литра, если мы не будем пить необходимое минимальное количество жидкости каждый день, этот объем крови и нужное давление не сформируются. Не забывайте о физических нагрузках – даже неторопливая прогулка способна улучшить кровообращение и снизить риск головокружения. Сон не менее важен, поскольку усталость и недостаток сна могут только усугубить проблему.
"Однако если артериальное давление продолжает оставаться низким и симптомы сохраняются, не стоит медлить – следует обратиться к врачу",
предупреждает Лейла Залите.
Иногда могут потребоваться лекарства, чтобы помочь организму поддерживать баланс. Самое главное – слушать свой организм и вовремя действовать, чтобы сохранить хорошее самочувствие и энергию для повседневной жизни!
Полезные БАДы при пониженном давлении
Электролиты (натрий, калий, магний) – помогают регулировать баланс жидкости и кровообращение. Если у вас слишком низкое кровяное давление, могут быть полезны добавки с электролитами, особенно если вы сильно потеете или не употребляете достаточно соли.
Витамины группы B (особенно B12 и фолиевая кислота) – способствуют выработке эритроцитов и могут помочь предотвратить анемию, которая часто вызывает низкое кровяное давление и головокружение.
Железо. Если низкое кровяное давление и головокружение вызваны железодефицитной анемией, добавки железа могут помочь улучшить снабжение кислородом мозга и всего тела.
Коэнзим Q10 – улучшает работу сердечно-сосудистой системы, помогая поддерживать оптимальное артериальное давление.
Адаптогены (женьшень, родиола, ашваганда) – могут помочь организму лучше адаптироваться к стрессу и стабилизировать артериальное давление, если оно колеблется из-за стресса.
Перед применением пищевых добавок рекомендуется проконсультироваться с врачом, чтобы выяснить точную причину и подобрать наиболее подходящие решения.
Используйте в своем рационе черный или зеленый чай. Кофе – ограничено, так как может способствовать раздражению желудка или повышению кислотности.
Когда следует пойти к врачу?
Фармацевт Лайла Залите объясняет, что иногда чувствовать усталость или временное головокружение вполне естественно, но бывают случаи, когда организм посылает сигналы, которые нельзя игнорировать: "Если головокружение становится регулярным явлением или даже приводит к обмороку, это может указывать на более серьезную проблему, которую следует исследовать.
Также, если вы постоянно чувствуете слабость и испытываете трудности с концентрацией внимания, это может быть сигналом о том, что организму не хватает чего-то важного и вам следует обратиться к врачу, сдать анализы крови или другие необходимые обследования".
Также особое внимание следует обратить на случаи, когда появляется боль в груди, наблюдается нерегулярное сердцебиение или одышка – это могут быть более серьезные симптомы, требующие медицинского обследования.
Еще одна причина обращения за медицинской помощью – быстрая, необъяснимая потеря веса в сочетании с низким артериальным давлением.
Подобные изменения в организме не всегда случайны, и их причины могут быть связаны с различными проблемами со здоровьем.
"Если вы заметили какой-либо из этих признаков, не следует откладывать визит к врачу. Своевременная консультация поможет выяснить причины и найти решение, чтобы вернуть себе хорошее самочувствие и энергию для повседневной жизни", - советует фармацевт.
Статья написана в сотрудничестве с Apotheka.
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