Низкое давление и головокружение: чем вызвано и как это лечить

Полезные БАДы при пониженном давлении

Электролиты (натрий, калий, магний) – помогают регулировать баланс жидкости и кровообращение. Если у вас слишком низкое кровяное давление, могут быть полезны добавки с электролитами, особенно если вы сильно потеете или не употребляете достаточно соли.

Витамины группы B (особенно B12 и фолиевая кислота) – способствуют выработке эритроцитов и могут помочь предотвратить анемию, которая часто вызывает низкое кровяное давление и головокружение.

Железо . Если низкое кровяное давление и головокружение вызваны железодефицитной анемией, добавки железа могут помочь улучшить снабжение кислородом мозга и всего тела.

Коэнзим Q10 – улучшает работу сердечно-сосудистой системы, помогая поддерживать оптимальное артериальное давление.

Адаптогены (женьшень, родиола, ашваганда) – могут помочь организму лучше адаптироваться к стрессу и стабилизировать артериальное давление, если оно колеблется из-за стресса.

Перед применением пищевых добавок рекомендуется проконсультироваться с врачом, чтобы выяснить точную причину и подобрать наиболее подходящие решения.

Используйте в своем рационе черный или зеленый чай. Кофе – ограничено, так как может способствовать раздражению желудка или повышению кислотности.