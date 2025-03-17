В Рижском аэропорту выявили двух граждан России с поддельными паспортами Словении

Граждане России пытались вылететь из Риги в Швейцарию, пояснили в ведомстве. В ходе допроса они сообщили, что заплатили 40 000 евро некой компании, которая за вознаграждение помогает оформить документы для получения гражданства Словении. При этом они утверждают, что не знали о том, что документы поддельные.