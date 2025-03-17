Пограничники в Рижском аэропорту выявили двух граждан России, которые предъявили поддельные паспорта граждан Словении, сообщили в Государственной пограничной охране.
В Рижском аэропорту выявили двух граждан России с поддельными паспортами Словении
Граждане России пытались вылететь из Риги в Швейцарию, пояснили в ведомстве. В ходе допроса они сообщили, что заплатили 40 000 евро некой компании, которая за вознаграждение помогает оформить документы для получения гражданства Словении. При этом они утверждают, что не знали о том, что документы поддельные.
В Погранохране подчеркнули, что обоим лицам запрещен выезд из страны, а по факту использования поддельных документов возбуждено уголовное дело по первой части 275-й статьи Уголовного закона. После завершения всех необходимых следственных действий дело будет передано в прокуратуру для возбуждения уголовного преследования.
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