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В Рижском аэропорту выявили двух граждан России с поддельными паспортами Словении

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Рижский аэропорт. Иллюстративное фото
Рижский аэропорт. Иллюстративное фото Фото: Paula Čurkste / LETA

Пограничники в Рижском аэропорту выявили двух граждан России, которые предъявили поддельные паспорта граждан Словении, сообщили в Государственной пограничной охране.

Граждане России пытались вылететь из Риги в Швейцарию, пояснили в ведомстве. В ходе допроса они сообщили, что заплатили 40 000 евро некой компании, которая за вознаграждение помогает оформить документы для получения гражданства Словении. При этом они утверждают, что не знали о том, что документы поддельные.

В Погранохране подчеркнули, что обоим лицам запрещен выезд из страны, а по факту использования поддельных документов возбуждено уголовное дело по первой части 275-й статьи Уголовного закона. После завершения всех необходимых следственных действий дело будет передано в прокуратуру для возбуждения уголовного преследования.

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