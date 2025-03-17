Дмитрий: «В шаге от смерти»

В своих сообщениях 11–12 марта наш четвертый собеседник, военнослужащий Дмитрий, сравнил отступление из Курской области со сценой из фильма ужасов: «Дороги усеяны сотнями уничтоженных машин, бронетехники и мотовездеходами. Очень много раненых и убитых».

За транспортными средствами часто охотились многочисленные беспилотники.

Дмитрий рассказал, как ему удалось спастись, когда машина, в которой он ехал, застряла. Он и его сослуживцы пытались вытолкнуть автомобиль, когда на них нацелился FPV-дрон.

Беспилотник не попал в машину, но ранил одного из военных. По словам Дмитрия, им пришлось прятаться в лесу два часа, прежде чем их спасли.

Дмитрий говорит, что многие отступали пешком: «Ребята проходили по 15-20 км».

Ситуация, по его словам, превратилась «из сложной и критической в катастрофическую».

В сообщении от 14 марта Дмитрий добавил: «В Курской области все кончено… Операция не увенчалась успехом».

По его оценке, с момента перехода ВСУ через границу в августе 2024 года в Курской области погибли тысячи украинских солдат.

Российский военный Фото: Reuters

Артем: «Мы сражались как львы»

Пятый солдат, с которым мы общались, оценивает ситуацию не так пессимистично.

13 марта Артем прислал сообщение в телеграм из военного госпиталя, где он проходил лечение от осколочных ранений, полученных в результате атаки беспилотника.