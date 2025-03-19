Видео Программа: почему уже год не устраняют провал грунта в центре Риги?

В начале прошлого года сообщалось о провале земли в арке многоквартирного дома на улице Стабу в Риге.

Обрушение произошло, когда под аркой здания проехал грузовик. Во дворе дома ведутся строительные работы, и, вероятно, грузовик направлялся именно туда. Однако асфальтовое покрытие не выдержало нагрузки.

Спустя более чем полгода дыра не заделана. Затянувшаяся проблема значительно усложняет жизнь жителей этого дома.

Во-первых, уже давно запрещено передвигаться через арку, поэтому жильцы второго корпуса не могут попасть к себе домой привычным путем.

Им приходится проходить через подъезд другого корпуса, что вызывает недовольство его жильцов.

Во-вторых, остановились начатые до обрушения строительные работы во дворе дома - из-за провала невозможно завезти строительные материалы, и жители вынуждены длительное время передвигаться по небезопасной стройплощадке.

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