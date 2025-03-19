США рассекретили последние документы об убийстве Джона Кеннеди

Президент США Дональд Трамп в январе подписал исполнительный указ, предписывающий рассекретить дела об убийствах президента Джона Кеннеди, его младшего брата Роберта Кеннеди и борца за гражданские права Мартина Лютера Кинга.

"В соответствии с указом президента Дональда Трампа (...) все ранее засекреченные документы, являющиеся частью коллекции документов об убийстве президента Джона Кеннеди, рассекречиваются", - заявил архив на своем сайте во вторник вечером.

За последние годы Национальный архив США уже обнародовал десятки тысяч документов об убийстве Джона Кеннеди, однако несколько тысяч оставались засекреченными по просьбе Центрального разведывательного управления (ЦРУ) и Федерального бюро расследований (ФБР), ссылающихся на соображения национальной безопасности.

Фото: Reuters/ScanPix

Комиссия Уоррена, расследовавшая убийство 46-летнего президента в Далласе, пришла к выводу, что его совершил бывший снайпер корпуса морской пехоты Ли Харви Освальд, действуя в одиночку. Освальд в 1959 году перебежал в Советский Союз, но в 1962 году вернулся в США.

Однако этот официальный вывод не положил конец теориям заговора вокруг убийства Кеннеди, а медленный процесс рассекречивания правительственных документов лишь подпитывал их.

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