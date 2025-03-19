Сегодня на заправках можно купить топливо по сниженным ценам

Подобные акции проводились и раньше, поэтому у водителей есть редкая возможность заправить свои транспортные средства немного дешевле, чем обычно.

Цены на АЗС Circle K:

95 бензин miles: 1,474 евро;

98 бензин miles PLUS: 1,534 евро;

Дизельное топливо miles: 1,414 евро;

Дизельное топливо miles PLUS: 1,514 евро;

Автогаз: 0,895 евро.

Цены на АЗС Neste:

Neste Futura 95: 1,457 евро;

Neste Futura 98: 1,497 евро;

Neste Futura D: 1,397 евро;

Neste Pro Diesel: 1,497 евро.

Цены на АЗС Virši:

98 бензин: 1,537 евро;

95 бензин: 1,477 евро;

Дизельное топливо: 1,417 евро;

LPG автогаз: 0,897 евро.

Viada Latvija сообщает, что при использовании карты Viada Plus, приложения Viada Latvija или приложения Lidl Plus, скидка на топливо достигнет 15 центов за литр.

Цены могут изменяться несколько раз в течение дня и отличаться на разных станциях.

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