ВИДЕО Молодой водитель разогнался до 219 км/ч - штраф в несколько тысяч евро

Правоохранительные органы напоминают о смертельной опасности превышения скорости и призывают водителей соблюдать правила дорожного движения.

Видео: Поимка нарушителя

Инцидент произошел сегодня, 11 марта, в 09:09. На 45-м километре трассы A1 Балтэзерс - эстонская граница (Айнажи) в направлении Айнажи сотрудники полиции зафиксировали грубое нарушение скоростного режима. Водитель 2004 года рождения мчался на автомобиле BMW со скоростью 219 км/ч, превысив установленный лимит более чем на 125 км/ч.

В ходе проверки выяснилось, что у нарушителя нет водительских прав. Более того, менее месяца назад он уже был лишен прав за аналогичное превышение скорости.

За повторное нарушение ему назначен штраф в размере 400 штрафных единиц, что эквивалентно 2000 евро, а также запрет на управление транспортными средствами сроком на 36 месяцев. Дополнительно за вождение без прав ему выписан еще один административный штраф - 114 штрафных единиц (570 евро).

Государственная полиция подчеркивает, что безрассудное и безответственное поведение на дороге может привести к тяжелым последствиям как для самого водителя, так и для других участников движения. Превышение скорости значительно снижает шансы на своевременную реакцию в экстренных ситуациях и резко увеличивает риск смертельных аварий.

Полиция напоминает, что превышение скорости остается одной из главных причин дорожно-транспортных происшествий, приводящих к тяжелым травмам и гибели людей. Дорожные патрули продолжат усиленный контроль, а водителей призывают быть ответственными - соблюдать правила дорожного движения и не рисковать своей жизнью и безопасностью окружающих.

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