Видео Что нужно знать о зимних и летних шинах, а также о размере дисков?

Летом у зимних шин есть несколько недостатков - они быстрее изнашиваются, увеличивается расход топлива, а сцепление с дорогой - совсем другое. Поэтому водители, которые думают, что смогут сэкономить, если продолжат на них ездить, на самом деле отдадут больше денег в других аспектах.