Весна приближается быстро, и уже совсем скоро водителям нужно будет переходить на летние шины. Передача Zebra напоминает обо всем, что важно по этой теме.
Видео ⟩ Что нужно знать о зимних и летних шинах, а также о размере дисков?
Летом у зимних шин есть несколько недостатков - они быстрее изнашиваются, увеличивается расход топлива, а сцепление с дорогой - совсем другое. Поэтому водители, которые думают, что смогут сэкономить, если продолжат на них ездить, на самом деле отдадут больше денег в других аспектах.
Кроме того, Zebra провела тест, оценив, какая разница при езде на дисках различного диаметра. Выводы - колеса с большими дисками лучше служат для езды по асфальту, в свою очередь для характерных для Латвии гравийных дорог нужны диски меньшего диаметра.
Подробнее смотрите в сюжете передачи:
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