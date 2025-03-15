ВИДЕО Как изменится экзамен по вождению в Латвии?

Опытные автомобилисты давно привыкли к тому, что во время движения необходимо одновременно следить за дорогой, зеркалами, неожиданно выбегающими на проезжую часть пешеходами и, конечно, за навигатором, который может в любой момент изменить маршрут.

Но смогут ли с этим справиться начинающие водители? Новый экзаменационный элемент - движение по маршруту, указанному навигатором, - проверит не только технические навыки вождения, но и способность сохранять концентрацию и хладнокровие в стрессовой ситуации.

По словам Гинта Эрмалиса, преподавателя и инструктора автошколы Drošas braukšanas skola, одной из главных проблем может стать излишняя зависимость от навигации.

"Проблема в том, что люди, смотря в Waze, забывают обращать внимание на дорожные знаки. И это регулярно приводит к ошибкам на односторонних улицах. Нужно научиться правильно использовать навигатор - следить за дорогой, оценивать обстановку вокруг, а не полагаться только на экран. Для кого-то это интересное нововведение, а для кого-то - дополнительный вызов, ведь появляется еще один фактор, за которым нужно следить", - отметил Эрмалис.

Видео: Новостной сюжет TV3

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