Видео Ошибка или специальное решение? Запутанный светофор в центре Риги

Дело в том, что как только загорается зеленый сигнал, разрешающий движение автомобилей, он гаснет всего через несколько секунд, а затем – ещё через несколько секунд снова загорается! Это длительная программная ошибка или новый метод организации дорожного движения?

Такая ситуация наблюдается на перекрёстке улиц Эмилии Беньямин и Лачплеша. Водителям, которые хотят повернуть на Островной мост, необходимо дождаться, когда в дополнительной секции загорится зеленая стрелка. Через семь секунд она начинает мигать и гаснет. За это короткое время успевают проехать от двух до четырёх автомобилей.

Спустя шесть секунд зеленый сигнал снова загорается, но на более длительное время. Многие водители не понимают, почему светофор так быстро меняет сигналы.

Подробнее об этом – в сюжете 4. studija!

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