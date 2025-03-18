По словам президента Владимира Зеленского, у Украины появилась собственная ракета, которая бьет на расстояние 1000 километров. Что это за оружие и заменит ли оно западное?
Украинская ракета "длинный Нептун". Что о ней известно
Украинская ракета "Длинный Нептун" прошла испытания и успешное боевое применение, заявил президент Украины Владимир Зеленский. "Новая украинская ракета, точный удар. Дистанция - тысяча километров. Спасибо нашим украинским разработчикам, производителям и военным. Продолжаем работать ради обеспечения украинской безопасности", - написал он 15 марта в Telegram. Никаких других деталей об этой ракете и цели, по которой она была применена, президент не сообщил.
OSINT-аналитики и ряд СМИ со ссылкой на источники утверждают, что удар "длинным Нептуном" был нанесен по российскому нефтеперерабатывающему заводу в Туапсе, который находится на расстоянии 550 километров от линии боевого соприкосновения. А опрошенные DW эксперты предполагают, что ракета является новой модификацией противокорабельной Р-360 "Нептун".
Модификации "Нептуна"
Крылатая ракета Р-360 "Нептун" является разработкой киевского КБ "Луч", принята на вооружение ВСУ с 2020 года вместе с береговым ракетным комплексом РК-360МЦ, предназначенным для обнаружения и поражения вражеских судов различных классов. Ракета имеет боевую часть массой 150 килограммов и дальность действия до 300 километров.
"Нептун" впервые применили в бою в начале апреля 2022 года, ударив им по российскому фрегату "Адмирал Эссен". А 13 апреля 2022 года двумя противокорабельными ракетами "Нептун" был затоплен российский крейсер "Москва".
В 2023 году стало известно о модификации ракеты "Нептун" для поражения не только кораблей, но и наземных целей. Как сообщал американскому изданию The War Zone неназванный представитель украинского Минобороны, модифицированный "Нептун" имеет дальность около 400 километров и боевую часть массой в 350 килограммов, что на 200 килограммов больше, чем у противокорабельной версии.
Теперь, вероятно, украинские конструкторы осуществили новую модификацию наземного "Нептуна", указывают опрошенные DW эксперты. "В любом случае мы имеем определенное модульное решение, где используется наработки связанные с базовой ракетой "Нептун", - говорит в разговоре с DW директор украинской консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец.
Главное - наладить серийное производство
Теперь главный вопрос, как отмечает директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский, заключается в серийном производстве этой ракеты. "Это будет трудно. Я надеюсь, что за счет сочетания технологических, производственных, финансовых ресурсов Украины и западных партнеров удастся масштабировать эту разработку. Но еще вопрос по размещению производственных мощностей, потому что вся территория Украины простреливается", - рассуждает эксперт.
Згурец также отмечает важность серийного производства. По его оценкам, Украине нужно производить не меньше, чем РФ - около 40-50 единиц в месяц. "Нам нужно на эти темпы выходить", - говорит он. У "Нептуна" есть команда опытных специалистов, в отличие от других ракетных проектов, добавляет Згурец. "Ведь, например, о баллистической ракете "Сапсан" говорят уже лет 20-15, но их так и нет", - отмечает эксперт.
Сможет ли "длинный Нептун" заменить западные ракеты?
До появления "длинного Нептуна" самыми дальнобойными ракетами, которые Украина применяла против России, были только западные - ATACMS и Storm Shadow (Scalp). Согласно данным из открытых источников, Киев получал эти ракеты дальностью до 300 километров. Однако, как сообщили СМИ, Украина еще в январе 2025 года исчерпала свои запасы американских баллистических ракет ATACMS, а информации о поставке новой партии от США пока не было. В то же время количество Storm Shadow (Scalp) ограничено, ведь они поставлялись десятками.
Поэтому появление дальнобойной украинской ракеты эксперты оценивают положительно, но убеждены, что она не сможет заменить полностью западное оружие. "Исходя из потребности ВСУ в ракетах, речь не идет о замене западных ракет. Это будет дополнением к той помощи, которую нам предоставляет Запад", - говорит Сунгуровский.
Актуальным остается и потребность в ракетах, которые Украина еще не получала, в частности немецких Taurus, отмечает Згурец. "Taurus имеет дальность до 600 километров, вес боевой части 450 километров. То есть, расстояние меньше чем у "длинного Нептуна". Но Taurus имеет уникальную боевую часть проникающего типа, как раз для разбития заглубленных бункеров. Taurus отличается технологичностью и является пока что самой технологичной ракетой. Ведь отклонение попадания в цель всего до трех метров", - говорит эксперт.
Потенциальные цели "длинного Нептуна"
Россия учитывает дальность оружия, которое имеет Украина, и в зависимости от этого отводит потенциальные цели на определенное расстояние вглубь своей территории, указывает Сунгуровский. "Например, самолеты на аэродромах, производственные мощности. Но не может, например, перевезти нефтеперерабатывающие заводы", - говорит он, добавляя, что с появлением "длинного Нептуна" многие объекты становятся достижимыми для Украины.
Расстояние в более 300 километров Украина до сих пор "покрывала" только дронами. "Атака дронами происходит постоянно, но дрон может нести относительно небольшое количество взрывчатки - до 50 килограммов. Это означает, что пробить более-менее укрепленный объект невозможно. Даже если будет лететь несколько одновременно. Это как стрелять из пистолета по бронированной машине, все равно броню не пробьешь", - отмечает ветеран российско-украинской войны, майор запаса Алексей Гетьман в эфире радио NV. Он предполагает, что "длинный Нептун" может нести до 300 килограммов взрывчатой части, что "позволяет пробивать укрепленные объекты".
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