Украинская ракета "длинный Нептун". Что о ней известно

Сможет ли "длинный Нептун" заменить западные ракеты?

До появления "длинного Нептуна" самыми дальнобойными ракетами, которые Украина применяла против России, были только западные - ATACMS и Storm Shadow (Scalp). Согласно данным из открытых источников, Киев получал эти ракеты дальностью до 300 километров. Однако, как сообщили СМИ, Украина еще в январе 2025 года исчерпала свои запасы американских баллистических ракет ATACMS, а информации о поставке новой партии от США пока не было. В то же время количество Storm Shadow (Scalp) ограничено, ведь они поставлялись десятками.

Поэтому появление дальнобойной украинской ракеты эксперты оценивают положительно, но убеждены, что она не сможет заменить полностью западное оружие. "Исходя из потребности ВСУ в ракетах, речь не идет о замене западных ракет. Это будет дополнением к той помощи, которую нам предоставляет Запад", - говорит Сунгуровский.

Актуальным остается и потребность в ракетах, которые Украина еще не получала, в частности немецких Taurus, отмечает Згурец. "Taurus имеет дальность до 600 километров, вес боевой части 450 километров. То есть, расстояние меньше чем у "длинного Нептуна". Но Taurus имеет уникальную боевую часть проникающего типа, как раз для разбития заглубленных бункеров. Taurus отличается технологичностью и является пока что самой технологичной ракетой. Ведь отклонение попадания в цель всего до трех метров", - говорит эксперт.

Потенциальные цели "длинного Нептуна"

Россия учитывает дальность оружия, которое имеет Украина, и в зависимости от этого отводит потенциальные цели на определенное расстояние вглубь своей территории, указывает Сунгуровский. "Например, самолеты на аэродромах, производственные мощности. Но не может, например, перевезти нефтеперерабатывающие заводы", - говорит он, добавляя, что с появлением "длинного Нептуна" многие объекты становятся достижимыми для Украины.

Расстояние в более 300 километров Украина до сих пор "покрывала" только дронами. "Атака дронами происходит постоянно, но дрон может нести относительно небольшое количество взрывчатки - до 50 килограммов. Это означает, что пробить более-менее укрепленный объект невозможно. Даже если будет лететь несколько одновременно. Это как стрелять из пистолета по бронированной машине, все равно броню не пробьешь", - отмечает ветеран российско-украинской войны, майор запаса Алексей Гетьман в эфире радио NV. Он предполагает, что "длинный Нептун" может нести до 300 килограммов взрывчатой части, что "позволяет пробивать укрепленные объекты".

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!