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Фото Что делает улицу Шкерсиела в Риге уникальным испытанием для водителей?

Перевод: rus.tvnet.lv
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Столбики на улице Риги
Столбики на улице Риги Фото: Lauris Galsons / TVNET GRUPA

Рижская улица Шкерсиела расположена между Ильгюциемсом и Имантой. В последние годы она стала одной из самых необычных улиц столицы, превратившись в своеобразную трассу для автомобильного "слалома". Портал TVNET собрал информацию об этой нестандартной улице.

Еще почти пять лет назад Шкерсиела была обычной улицей в частном секторе Пардаугавы. Теперь же на одном из ее участков, длиной в один квартал, установлено более 70 разноцветных пластиковых столбиков.

Уже с ними движение по улице напоминало слалом, а теперь на проезжей части появились и дополнительные "лежачие полицейские".

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