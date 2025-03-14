Рижская улица Шкерсиела расположена между Ильгюциемсом и Имантой. В последние годы она стала одной из самых необычных улиц столицы, превратившись в своеобразную трассу для автомобильного "слалома". Портал TVNET собрал информацию об этой нестандартной улице.
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Фото ⟩ Что делает улицу Шкерсиела в Риге уникальным испытанием для водителей?
Еще почти пять лет назад Шкерсиела была обычной улицей в частном секторе Пардаугавы. Теперь же на одном из ее участков, длиной в один квартал, установлено более 70 разноцветных пластиковых столбиков.