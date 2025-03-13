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Видео На улицах Лиепаи замечен редкий и эксклюзивный Lamborghini

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Кадр из видео.
Кадр из видео. Фото: Ekrānuzņēmums no video

В социальных сетях появилось несколько видео, на которых запечатлен эксклюзивный итальянский спортивный автомобиль Lamborghini, который в последние дни был замечен на улицах Лиепаи.

Портал liepajniekiem.lv сообщает, что мощный суперавтомобиль, возможно, Lamborghini Revuelto с мотором мощностью в 1001 лошадиную силу и гибридным двигателем, привлекает внимание не только внешностью, но и эффектным звуком.

@osmixs Revuelto🖤 #car #foryou #iphone #carspotting #fypシviralシ #liepaja #latvia🇱🇻 #lamborghini #revuelto#v12 ♬ оригинальный звук - osmixs

Портал также сообщает, что несколько лиепайчан убедились в этом на углу улиц Бариню и Базницас, где автомобиль был припаркован. 

За рулем авто видели предпринимателя, который малоизвестен широкой общественности, но значится в числе самых состоятельных лиепайчан.

Lamborghini Revuelto, производство которого начато совсем недавно - в 2023 году - является одним из редких спортивных автомобилей такого типа в Латвии.

@owl.lens New revuelto in Liepaja 🖤🏎️ • • • #lamborghini #lamborghinirevuelto #revuelto #lambo #crazy #cars #car #liepaja #latvia #sound #fyp #black #colors #send #foryou #batman #spec #fast #expensive ♬ original sound - owllens

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