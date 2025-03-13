Видео На улицах Лиепаи замечен редкий и эксклюзивный Lamborghini

Портал liepajniekiem.lv сообщает, что мощный суперавтомобиль, возможно, Lamborghini Revuelto с мотором мощностью в 1001 лошадиную силу и гибридным двигателем, привлекает внимание не только внешностью, но и эффектным звуком.

Портал также сообщает, что несколько лиепайчан убедились в этом на углу улиц Бариню и Базницас, где автомобиль был припаркован.

За рулем авто видели предпринимателя, который малоизвестен широкой общественности, но значится в числе самых состоятельных лиепайчан.

Lamborghini Revuelto, производство которого начато совсем недавно - в 2023 году - является одним из редких спортивных автомобилей такого типа в Латвии.

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