"Оккупанты в временно захваченном Крыму несколько дней дрожали от небывалого грохота - их дорогостоящие системы ПВО оказались бессильны перед точными ударами бойцов Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины", - говорится в заявлении Сил специальных операций украинской армии.

Спецназ опубликовал видеозапись, на которой видны результаты ударов. Особенно отмечены попадания по российским радиолокационным станциям.

Также поражены пусковая установка С-300, три зенитные установки "Панцирь", радиолокационные станции СТ-68 и 39Н6 Каста 2Е2, буксир "Федор Урюпин" и вертолет Ми-8.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!