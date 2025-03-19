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Украина уничтожила несколько военных объектов в Крыму (1)

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Фото статьи
Фото: AFP/SCANPIX

В оккупированном Россией Крыму украинская армия уничтожила несколько вражеских целей, включая вертолет, три зенитные установки "Панцирь", буксир и 13 радиолокационных станций.

"Оккупанты в временно захваченном Крыму несколько дней дрожали от небывалого грохота - их дорогостоящие системы ПВО оказались бессильны перед точными ударами бойцов Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины", - говорится в заявлении Сил специальных операций украинской армии.

Спецназ опубликовал видеозапись, на которой видны результаты ударов. Особенно отмечены попадания по российским радиолокационным станциям.

Также поражены пусковая установка С-300, три зенитные установки "Панцирь", радиолокационные станции СТ-68 и 39Н6 Каста 2Е2, буксир "Федор Урюпин" и вертолет Ми-8.

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