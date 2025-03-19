В галерее MuseumLV состоялось открытие новой выставки художницы Элины Малыгиной NOME, на которой также присутствовал ее бывший муж Дж. Дж. Джилинджер с женой, писательницей Ингой Гренцбергой.
Джилинджер посетил выставку бывшей супруги Элины Малыгиной
По данным журнала Kas Jauns, Малыгина переехала на юг Испании, но на прошлой неделе посетила Ригу. Как подтвердил изданию сам Джилинджер, он поддерживает теплые семейные отношения с Элиной и их дочерью Ханной.
"Ханна в любом случае навещает нас довольно часто, мы ездим вместе в поездки. Мы довольно часто летаем в Испанию, чтобы увидеть ее. Наши встречи не редки", - признается Дж. Дж. Джилинджер.
Гренцберга, в свою очередь, выразила восхищение художественным самовыражением Элины. "Нам это было нужно давно - уйти от названий и быть самими собой! Творческая, красивая и привлекательная для всех поколений концепция выставки", - сказала она.
Гренцберга также опубликовала фотографии с выставки в своем Instagram.
Писательница также рассказала изданию, что очень рада за Элину и что она снова что-то делает в Латвии.
"Она такая сильная художница, хотелось бы, чтобы у нас было больше женщин с большой буквы, как она!", - сказала Инга, после чего с ней согласился Джилинджер.
Как сообщалось, с 15 марта по 26 апреля в галерее MuseumLV будет экспонироваться новая выставка художницы Элины Малыгиной NOME.
Подробнее - в свежем номере журнала Kas Jauns от 18 марта.
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