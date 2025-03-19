Видео LTV: почти никто из умерших в этом году от гриппа против него не прививался

В больницу попадает только полпроцента всех заболевших гриппом. Лихорадку, высокую температуру, ломку костей, слабость люди лечат дома.

К настоящему моменту известно, что один из умерших от гриппа был вакцинирован от гриппа. А врачи Латвийского центра инфектологии переживают, что абсолютное большинство умерших прививку не получили, хотя она полагается этой возрастной группе бесплатно.

Сейчас, правда, вакцинироваться главный врач Латвийского центра инфектологии Байба Розентале уже не видит смысла, так как иммунитет складывается не сразу. Но советует продумать это в преддверии следующего сезона гриппа.

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