Клещи не спят: медики призывают вакцинироваться

Как сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний, в 2025 году финансируемая государством вакцинация детей против клещевого энцефалита будет проводиться в семи высоко эндемичных регионах - Кулдигском, Вентспилсском, Южно-Курземском, Талсинском, Салдусском, Цесисском и Тукумском краях.

По результатам эпидемиологического надзора за заболеваемостью клещевым энцефалитом за последние пять лет (2020-2024 гг.) здесь зарегистрировано 563 случая клещевого энцефалита, или почти половина общего числа случаев в стране.

Самая высокая заболеваемость энцефалитом на 100 000 жителей была в Кулдигском крае - 91 случай, а в Вентспилсском и Южно-Курземском краях было зарегистрировано соответственно 71 и 68 случаев, что в 4,6 раза превышает среднюю заболеваемость по стране (12,1 случая).

Прививка полностью оплачивается для детей в возрасте от 1 до 18 лет, которые задекларированы в этих краях.

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