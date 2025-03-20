Педагогов могут включить в систему государственного вознаграждения, но без повышения зарплат

В начале года в соответствии с графиком оплаты труда заработная плата педагогов выросла на 2,6%. Это на 5,9 процентного пункта меньше, чем планировалось изначально. График оплаты труда педагогов был в числе заявленных LIZDA забастовочных требований в 2023 году.

Чтобы избежать споров с политиками о выполнении графика зарплат, LIZDA призвал установить в законе, что к педагогам, как и к занятым в государственных и муниципальных учреждениях, применяется принцип базовой месячной зарплаты. Это бы означало, что зарплаты педагогов будут расти вместе с повышением зарплат в публичном секторе.

Мелбарде пообещала, что до начала мая будут подготовлены поправки к закону об образовании о включении педагогов в единую систему государственного вознаграждения.

"Но произойдет ли действительно рост зарплат, я сказать не могу. Возможно, в госуправлении будут заморожены зарплаты всем", - отметила политик.

Она также отметила, что "получены четкие сигналы" о 5%-ом снижении во всех отраслях, в том числе в образовании.

"В системе образования путем оптимизации сети школ мы уже приблизились к потолку сокращения расходов. Мне пока трудно представить, где еще мы можем что-то уменьшить", - сказала Мелбарде.

ЛПРОН не смирится, если для сферы образования будет пересмотрено финансирование, подчеркнула председатель профсоюза Инга Ванага, призвав в качестве приоритетов определять не только безопасность, но и образование и здоровье.

"Мы понимаем, что безопасность на первом месте, однако наше послание заключается в том, что образованное общество - это безопасность государства в долгосрочной перспективе", - сказала она, отметив, что во многих сферах остро не хватает финансирования.

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