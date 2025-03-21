Рижане собирают подписи, чтобы восстановить движение ночного транспорта

Автор инициативы Рейнис Зирнис напоминает, что до пандемии Covid-19 в Риге был ночной общественный транспорт, который отменили из-за антиковидных ограничений.

В настоящее время общественный транспорт в Риге ходит примерно с 6 утра до полуночи.

По мнению Зирниса, для экономии ресурсов ночные рейсы можно было бы организовать, например, только по четвергам, пятницам и субботам на маршрутах, которые наиболее востребованы днем и соединяют центр города с микрорайонами.

Автор инициативы считает, что это даст жителям более удобный вариант передвижения по городу в ночное время по сравнению с такси. Инициатива будет полезна не только тем, кто хочет добраться домой после поздних развлекательных или культурных мероприятий, но и людям, работающим в ночную смену.

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