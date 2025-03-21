"Моя страна готова оказать необходимую поддержку. Мы говорим о вполне конкретном числе наших солдат, но все страны, входящие в эту коалицию доброй воли, должны взять на себя обязательство предоставить такую поддержку", - сказал Науседа в интервью телеканалу Bloomberg, которое он дал в Брюсселе.

Тем не менее, он подчеркнул: вопрос о размещении миротворческих сил требует согласия всех государств, входящих в упомянутую коалицию. Кроме того, он указал, что называть точное количество литовских военных пока преждевременно, поскольку обсуждение ещё продолжается.

Напомним, в марте страны Запада начали обсуждать возможность отправки миротворческих подразделений в Украину - после того, как будет достигнуто соглашение о мире между Украиной и Россией. В тот момент советник президента Литвы Марюс Чеснулевичюс пояснил, что сначала необходимо определить, какого рода это будет миссия и кто возьмет на себя ее руководство.

Он также добавил, что перед тем как принимать окончательное решение об отправке военных, Литва должна будет тщательно оценить собственную безопасность и возможные риски.

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