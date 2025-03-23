По словам источников, официальный запрос в Москву был направлен от имени Ахмеда аш-Шараа, лидера "Хайят Тахрир аш-Шам" и временного президента Сирии. Ранее агентство Reuters со ссылкой на дипломатические источники сообщило, что новый сирийский лидер также попросил Россию вернуть размещенные в Москве средства Асада.

Участники переговоров подтвердили, что во время недавнего визита российской делегации в столицу Сирии Дамаск Шараа сообщили, что семья Асада не имеет инвестиций в российские активы. По данным Al Arabiya, во время этой встречи сирийцы вновь подняли вопрос о том, чтобы Москва передала им Асада, чтобы его можно было судить в стране. После трехчасовых переговоров российская сторона согласилась с тем, что вопрос о выдаче Асада "не является непреодолимым препятствием для восстановления отношений" между двумя странами.