Новые сирийские власти, свергнувшие режим бывшего президента Башара Асада, в то время как сам диктатор бежал в Москву и укрылся там, направили в Кремль запрос о его выдаче для суда, сообщают источники Al Arabiya и Al Hadath.
По словам источников, официальный запрос в Москву был направлен от имени Ахмеда аш-Шараа, лидера "Хайят Тахрир аш-Шам" и временного президента Сирии. Ранее агентство Reuters со ссылкой на дипломатические источники сообщило, что новый сирийский лидер также попросил Россию вернуть размещенные в Москве средства Асада.
Участники переговоров подтвердили, что во время недавнего визита российской делегации в столицу Сирии Дамаск Шараа сообщили, что семья Асада не имеет инвестиций в российские активы. По данным Al Arabiya, во время этой встречи сирийцы вновь подняли вопрос о том, чтобы Москва передала им Асада, чтобы его можно было судить в стране. После трехчасовых переговоров российская сторона согласилась с тем, что вопрос о выдаче Асада "не является непреодолимым препятствием для восстановления отношений" между двумя странами.
В прошлый четверг российский диктатор Владимир Путин направил Шараа послание, в котором предложил ему дальнейшее сотрудничество и выразил поддержку его "усилиям по стабилизации ситуации". Вооруженные столкновения между правительственными войсками и проасадовскими алавитами вспыхнули вблизи российских военных баз в Сирии. В начале марта в этих боях в северных провинциях страны погибло более 1000 мирных жителей.
В начале февраля новый министр обороны Сирии Мурхаф Абу Касра заявил газете The Washington Post, что в вопросе о российских военных базах в Тартусе и Хмеймиме страна в первую очередь будет преследовать собственные интересы и что у Российской Федерации есть возможность сохранить эти объекты, если она предложит Сирии что-то необходимое - например, Асада, который скрывается в Москве.
Путин, надеясь сохранить российские военные базы и влияние в Сирии, в последние месяцы стал поддерживать новое сирийское правительство, против которого он боролся, когда у власти находился Асад. На прошлой неделе, например, стало известно, что в страну прибыло несколько танкеров с российской нефтью. До этого, в феврале и марте, во время правления Асада, сирийская валюта доставлялась в Дамаск и печаталась в Москве.
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