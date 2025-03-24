"Включает гимн РФ и поливает грязью в соцсетях": хозяйка приюта не дает жизни соседям

Недавно на праздничном мероприятии телеканала TV3 защитницу животных из волости Саарде (Эстония) Ирмели Грёнберг удостоили звания "Гордость Эстонии". Однако ее соседи утверждают, что на самом деле животные страдают, поскольку живут в неподобающих условиях. В ситуации разбиралась репортер Kuuuurija Кристийна Рейманд, сообщает Rus.Postimees.