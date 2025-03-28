"Бурлеск - это театрализованный танцевальный номер с элементами эротики", - смело утверждает латвийская актриса театра и кино Зоя Штифель (Штейнбук).
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Актриса Зоя Штифель объясняет, почему бурлеск - это не проституция
Она активно продвигает в Латвии искусство бурлеска. В передаче TVNET+ "В чем фишка?" Зоя откровенно рассказала, что такое танцевать бурлеск, почему она не считает это проституцией, а также о своем визуальном сходстве с "матерью этого жанра" Дитой фон Тиз.
Видео: Зоя Штифель (Штейнбук) в передаче "В чем фишка?"
Зоя не разделяет театр и бурлеск. Для нее это неотделимо: "Бурлеск - это театрализованный танцевальный номер с элементами эротики. Вот как-то так я это называю", - говорит она.