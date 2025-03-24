В понедельник, 24 марта, когда отмечается Всемирный день борьбы с туберкулезом, Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) приглашает людей бесплатно проверить свои легкие и получить квалифицированную консультацию по профилактике туберкулеза, сообщили агентству LETA в SPKC.
SPKC приглашает бесплатно проверить легкие
Чтобы повысить осведомленность населения и дать людям возможность своевременно заботиться о своем здоровье, SPKC совместно со специалистами Центра туберкулеза и болезней легких Рижской Восточной клинической больницы, Латвийским обществом по борьбе с туберкулезом, Латвийским Красным Крестом и другими организациями проводит мероприятия по информированию населения.
В нескольких местах будут проводиться бесплатные мобильные рентгеновские обследования легких, анализы мокроты и консультации специалистов по вопросам туберкулеза и его профилактики.
Проверки будут проводиться 24 марта в Даугавпилсе с 12 до 14 часов на улице Кримулдас, 41, и с 15 до 17 часов на улице Парадес, 11.
Также в рамках Всемирного дня борьбы с туберкулезом тест можно будет пройти 27 марта в Риге, на улице Шарлотес, 1Б, с 9:30 до 13:00, и на улице Вентспилс, 50, с 14:00 до 18:00.
SPKC обращает внимание на то, что заболеваемость туберкулезом среди взрослых в Латвии остается высокой.
Больше всего туберкулезом болеют людей трудоспособного возраста - от 30 до 59 лет.
Заболеваемость среди мужчин в три раза выше, чем среди женщин. Около 70% больных туберкулезом - мужчины.
В прошлом году был зарегистрирован 281 случай заболевания туберкулезом, или 15 случаев на 100 тысяч жителей, что на 19% меньше, чем в 2023 году, когда было зарегистрировано 347 случаев, или 18,4 случая на 100 тысяч жителей.
Несмотря на небольшое снижение, заболеваемость туберкулезом в Латвии почти в два раза выше, чем в среднем по ЕС и ЕЭЗ: в 2022 году она составляла 8 случаев на 100 тысяч жителей.
Туберкулез - старое, но теперь уже излечимое инфекционное заболевание, вызываемое туберкулезной палочкой Mycobacterium tuberculosis. Наиболее часто встречается туберкулез легких, однако он может развиваться и в других частях тела, в том числе, например, в костях, лимфатических узлах, почках.
Туберкулез распространяется, когда человек, больной туберкулезом легких, кашляет, чихает или разговаривает. Некоторые люди могут распространять бактерии даже без каких-либо симптомов заболевания.
Чтобы остановить распространение заболевания, важно выявить туберкулез на ранней стадии и начать лечение. Не менее важно завершить курс лечения, поскольку невыполнение этого требования может привести к возникновению лекарственно-устойчивых форм туберкулеза, которые сложнее и дороже лечить и которые связаны с более высокой смертностью.
По последним данным,
за последние десять лет в Латвии от туберкулеза или его последствий ежегодно умирал в среднем 61 человек.
Таким образом, туберкулез остается серьезной проблемой общественного здравоохранения, подчеркивает SPKC.
Наиболее распространенные симптомы туберкулеза - постоянный кашель в течение более чем трех недель, повышение температуры тела, потеря веса, ночная потливость, потеря аппетита, слабость и утомляемость. Заразиться туберкулезом может любой человек, но индивидуальные особенности здоровья и социально-экономические факторы повышают вероятность заражения и развития активной формы заболевания.
Например, люди со слабой иммунной системой, недоеданием, диабетом, а также те, кто курит или хронически употребляет алкоголь, подвержены более высокому риску заражения туберкулезом и развития активной формы заболевания.
Если вы испытываете эти симптомы или подозреваете, что у вас может быть это заболевание, вам следует обратиться к своему терапевту или специалисту по легким - пневмонологу. В Латвии диагностика и лечение туберкулеза бесплатны, направление к легочному специалисту не требуется.
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