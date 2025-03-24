SPKC приглашает бесплатно проверить легкие

Несмотря на небольшое снижение, заболеваемость туберкулезом в Латвии почти в два раза выше, чем в среднем по ЕС и ЕЭЗ: в 2022 году она составляла 8 случаев на 100 тысяч жителей.

Туберкулез - старое, но теперь уже излечимое инфекционное заболевание, вызываемое туберкулезной палочкой Mycobacterium tuberculosis. Наиболее часто встречается туберкулез легких, однако он может развиваться и в других частях тела, в том числе, например, в костях, лимфатических узлах, почках.

Туберкулез распространяется, когда человек, больной туберкулезом легких, кашляет, чихает или разговаривает. Некоторые люди могут распространять бактерии даже без каких-либо симптомов заболевания.

Чтобы остановить распространение заболевания, важно выявить туберкулез на ранней стадии и начать лечение. Не менее важно завершить курс лечения, поскольку невыполнение этого требования может привести к возникновению лекарственно-устойчивых форм туберкулеза, которые сложнее и дороже лечить и которые связаны с более высокой смертностью.

По последним данным,

за последние десять лет в Латвии от туберкулеза или его последствий ежегодно умирал в среднем 61 человек.

Таким образом, туберкулез остается серьезной проблемой общественного здравоохранения, подчеркивает SPKC.

Наиболее распространенные симптомы туберкулеза - постоянный кашель в течение более чем трех недель, повышение температуры тела, потеря веса, ночная потливость, потеря аппетита, слабость и утомляемость. Заразиться туберкулезом может любой человек, но индивидуальные особенности здоровья и социально-экономические факторы повышают вероятность заражения и развития активной формы заболевания.

Например, люди со слабой иммунной системой, недоеданием, диабетом, а также те, кто курит или хронически употребляет алкоголь, подвержены более высокому риску заражения туберкулезом и развития активной формы заболевания.

Если вы испытываете эти симптомы или подозреваете, что у вас может быть это заболевание, вам следует обратиться к своему терапевту или специалисту по легким - пневмонологу. В Латвии диагностика и лечение туберкулеза бесплатны, направление к легочному специалисту не требуется.

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