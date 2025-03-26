Часть больниц в Латвии не способна оказывать неотложную медицинскую помощь на достаточно высоком уровне - об этом заявил министр здравоохранения Хосам Абу Мери ("Новое Единство") в интервью газете Latvijas Avīze, ссылаясь на промежуточные итоги начатого пилотного проекта.
Как рассказал министр, чтобы решить проблему очередей в приемных отделениях крупных больниц, с сентября прошлого года был запущен пилотный проект по госпитализации. Во всех приемных отделениях больниц во второй половине 2024 года был предусмотрен дополнительный бюджет, чтобы повысить их возможности - с тем, чтобы значительная часть пациентов не оказывалась исключительно в университетских больницах Риги.
Однако, как выяснилось в ходе оценки, проведенной в январе, полученная от Службы неотложной медицинской помощи (NMPD) информация оказалась "не настолько обнадеживающей, как ожидало министерство". Выяснилось, что некоторые из участвующих в проекте больниц не в состоянии предоставить неотложную помощь на должном уровне.
"Когда NMPD пытается доставить пациента, приемное отделение отказывает - то оборудования нужного нет, то рентген не работает, то не хватает того или иного специалиста. Больница формально показывает, что такие специалисты в штате есть, но фактически они недоступны в момент, когда они необходимы пациенту", - пояснил Абу Мери.
Он добавил, что срок действия пилотного проекта продлен до июня, чтобы дать больницам возможность привести свои приёмные отделения в порядок, а министерству - разработать госпитальный план, который ясно определит, какие отделения в состоянии принимать каких пациентов.
Абу Мери также отметил, что в прошлом году количество пациентов в приемных отделениях выросло на 5-7%, причём более 40% поступающих - это люди, пришедшие самостоятельно. Чтобы снизить такую нагрузку, министерство рассматривает варианты предоставления медицинской помощи в выходные дни, чтобы не возникали перегрузки по понедельникам, как это недавно произошло в центре неотложной помощи больницы Страдиня.
Министр подчеркнул, что заторы в Stradiņi также связаны с тем, что работа центра неотложной медицины была организована недостаточно эффективно, в связи с чем министерство выразило претензии наблюдательному совету больницы, который, в свою очередь, потребовал от правления предложить решение.
Абу Мери прямо указал, что ответственность за это лежит и на руководителе центра Роберте Фурманисе: "Да, это вопрос о соответствии занимаемой должности, и он будет решен. Сейчас ситуация уже улучшилась".
Что касается нехватки врачей, особенно в регионах, министр признал: проблема существует. Министерство пытается увеличить общее количество резидентов - молодых врачей, проходящих последипломную подготовку, - но сталкивается с ограничениями, поскольку квоты на подготовку специалистов по отдельным направлениям определяют не министерство, а профессиональные врачебные ассоциации.
"И я не стану скрывать: есть такие ассоциации, которые не заинтересованы в том, чтобы готовилось достаточно новых специалистов, поскольку хотят сохранить монопольное положение", - подчеркнул Абу Мери.
Также существуют медицинские специальности, в которые молодые врачи не стремятся. "Например, в резидентуру по ревматологии почти никто не идет, хотя там острый дефицит кадров. Откровенно говоря, есть такие направления, где врачи мало зарабатывают. Ревматология - одна из них, ведь в этой области нет медицинских манипуляций, за которые можно получать доплаты", - добавил министр.
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