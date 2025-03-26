Абу Мери также отметил, что в прошлом году количество пациентов в приемных отделениях выросло на 5-7%, причём более 40% поступающих - это люди, пришедшие самостоятельно. Чтобы снизить такую нагрузку, министерство рассматривает варианты предоставления медицинской помощи в выходные дни, чтобы не возникали перегрузки по понедельникам, как это недавно произошло в центре неотложной помощи больницы Страдиня.

Министр подчеркнул, что заторы в Stradiņi также связаны с тем, что работа центра неотложной медицины была организована недостаточно эффективно, в связи с чем министерство выразило претензии наблюдательному совету больницы, который, в свою очередь, потребовал от правления предложить решение.

Абу Мери прямо указал, что ответственность за это лежит и на руководителе центра Роберте Фурманисе: "Да, это вопрос о соответствии занимаемой должности, и он будет решен. Сейчас ситуация уже улучшилась".

Что касается нехватки врачей, особенно в регионах, министр признал: проблема существует. Министерство пытается увеличить общее количество резидентов - молодых врачей, проходящих последипломную подготовку, - но сталкивается с ограничениями, поскольку квоты на подготовку специалистов по отдельным направлениям определяют не министерство, а профессиональные врачебные ассоциации.

"И я не стану скрывать: есть такие ассоциации, которые не заинтересованы в том, чтобы готовилось достаточно новых специалистов, поскольку хотят сохранить монопольное положение", - подчеркнул Абу Мери.

Также существуют медицинские специальности, в которые молодые врачи не стремятся. "Например, в резидентуру по ревматологии почти никто не идет, хотя там острый дефицит кадров. Откровенно говоря, есть такие направления, где врачи мало зарабатывают. Ревматология - одна из них, ведь в этой области нет медицинских манипуляций, за которые можно получать доплаты", - добавил министр.

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