Atlantic опубликовал новую статью со скриншотами из чата американских чиновников в Signal

На новых скриншотах можно, в частности, увидеть сообщение от министра обороны США Пита Хегсета утром 15 марта (за 31 минуту до того, как американские военные самолеты поднялись в воздух), которое включает подробное описание того, в какое именно время и какие атаки (истребители F-18, дроны и ракеты «Томагавк») запланированы по позициям хуситов в Йемене.

Как отмечается в статье, Atlantic «как правило» не публикует информацию об американских военных операциях, чтобы не поставить под угрозу американских военных, поэтому в предыдущей публикации рассказывалось «о характере передаваемой информации, а не конкретные подробности об атаках».

«[Однако] заявления Хегсета, [главы Национальной разведки Талси] Габбард, [директора ЦРУ Джона] Рэтклиффа и Трампа в сочетании с утверждениями многочисленных чиновников администрации о том, что мы лжем о содержании сообщений в Signal, убедили нас в том, что люди должны ознакомиться с текстами, чтобы прийти к собственным выводам», — пояснили журналисты.