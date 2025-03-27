Фестиваль Botānika приглашает 18 апреля в 20:00 в самый прогрессивный и творческий квартал улицы Таллинас в концертный зал Angārs (ул. Таллинас, 10) на концерт любимой рижанами независимой группы AloeVera. Девиз коллектива - музыка, танцы, свобода!
В Риге выступит популярная поп-рок-группа AloeVera
AloeVera - это уникальный поп-рок-коллектив, ставший уже культовым для многих любителей независимой музыки. Группа исполняет солнечную, сочную музыку на утонченные, ироничные, меткие тексты. В центре коллектива профессиональных музыкантов-мужчин - самобытная вокалистка и автор текстов Вера Мусаелян.
"Наша группа приезжает в Ригу уже шестой год подряд, и все эти годы мы готовились к концертам, как к свиданиям. Мы узнавали друг друга, привыкали. Мне очень всегда интересно, как всё сложится. Рига, до встречи. Мы соскучились", - говорит солистка группы Вера Мусаелян.
История группы AloeVera - это пример того, как творчество может преодолевать любые препятствия. Сейчас музыканты находятся в статусе запрещенной группы в России. Несмотря на запреты, давление и невозможность, они продолжают свою деятельность. AloeVera остается верной себе, своей аудитории и своим принципам, показывая, что музыка может объединять и поддерживать даже в самых сложных условиях. Сейчас группа активно и успешно выступает по всему миру.
В 2023 году Вера давала нашему порталу интервью:
Состав группы:
Барабаны - Михаил Ендза
Бас - Артем Клименко
Гитара - Николай Алексеев
Вокал - Вера Мусаелян
Труба - Станислав Ландырев
В программе концерта прозвучат самые известные хиты разных лет, в том числе песни из последнего альбома коллектива "Сделаем вид".
Вход для детей до 10 лет бесплатный. Билеты можно приобрести в сети Ticketshop.lv
Галерея: Концерт группы AloeVera
О фестивале Botānika
Фестиваль Botānika был основан в 2019 году с целью привезти в Ригу "свежие" проекты, открыть новых артистов, пополнить программу культурных событий города новым форматом, способствовать мультикультурным связям. Название отражает стремление авторов к тщательной селекции музыкального материала.
Помимо музыкальных событий, фестиваль ориентирован на организацию проектов в области искусства, кино, поэзии, а также на проведение встреч со значимыми персонами в различных областях культурной и общественной жизни. В рамках фестиваля в Риге выступил ряд российских и латвийских музыкантов, журналистов, общественных деятелей: группы AloeVera, Oqjav, ВИА "Татьяна", певицы Женя Любич и Варвара Визбор, Антон Долин, Денис Ханов, Алекс Дубас, Саша Гагарин (Sansara).
Фестиваль Botānika находится в поисках эксперимента, давая своей аудитории возможность знакомиться с редкими, нишевыми, но от этого не менее важными и актуальными явлениями в современной культуре. Проекты фестиваля максимально точно резонируют с сегодняшним днем.
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