В Риге выступит популярная поп-рок-группа AloeVera

AloeVera - это уникальный поп-рок-коллектив, ставший уже культовым для многих любителей независимой музыки. Группа исполняет солнечную, сочную музыку на утонченные, ироничные, меткие тексты. В центре коллектива профессиональных музыкантов-мужчин - самобытная вокалистка и автор текстов Вера Мусаелян.

"Наша группа приезжает в Ригу уже шестой год подряд, и все эти годы мы готовились к концертам, как к свиданиям. Мы узнавали друг друга, привыкали. Мне очень всегда интересно, как всё сложится. Рига, до встречи. Мы соскучились", - говорит солистка группы Вера Мусаелян.

История группы AloeVera - это пример того, как творчество может преодолевать любые препятствия. Сейчас музыканты находятся в статусе запрещенной группы в России. Несмотря на запреты, давление и невозможность, они продолжают свою деятельность. AloeVera остается верной себе, своей аудитории и своим принципам, показывая, что музыка может объединять и поддерживать даже в самых сложных условиях. Сейчас группа активно и успешно выступает по всему миру.



В 2023 году Вера давала нашему порталу интервью:

Состав группы:

Барабаны - Михаил Ендза