Президент Дональд Трамп радикально меняет внешнюю политику США. Многие теперь подозревают, что в долгосрочной перспективе он хочет сблизить Америку с президентом России Владимиром Путиным. Ожидается, что США, Китай и Россия будут делить мир между собой, подобно победителям Второй мировой войны на Ялтинской конференции 1945 года.
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Европа и новый мировой порядок
Трамп отказался от 80-летней приверженности Америки делу защиты миропорядка, основанного на правилах и законах, поэтому мир возвращается в эпоху, когда "прав сильный". Если говорить точнее, это не столько разворот Трампа в сторону России, сколько в сторону от Европы. Он просто хочет покончить с войной в Украине, а - в идеале - со всем трансатлантическим партнерством.
С точки зрения Трампа, вторжение РФ в Украину и обязательства Америки перед европейскими союзниками - это дорогостоящие барьеры на пути к национальному величию. Он уверен, что США смогут единолично господствовать в мире, если откажутся от правил, норм и обязательств.