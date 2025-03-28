Европа и новый мировой порядок

Трамп отказался от 80-летней приверженности Америки делу защиты миропорядка, основанного на правилах и законах, поэтому мир возвращается в эпоху, когда "прав сильный". Если говорить точнее, это не столько разворот Трампа в сторону России, сколько в сторону от Европы. Он просто хочет покончить с войной в Украине, а - в идеале - со всем трансатлантическим партнерством.

С точки зрения Трампа, вторжение РФ в Украину и обязательства Америки перед европейскими союзниками - это дорогостоящие барьеры на пути к национальному величию. Он уверен, что США смогут единолично господствовать в мире, если откажутся от правил, норм и обязательств.

Все эти изменения в стратегии США глубоко влияют на Европу. После ухода Америки возникает силовой вакуум на континенте, который уже трясет от геополитической конкуренции. Трамп полагает, что, бросив Европу, он снимает груз с Америки, однако русские и китайцы лучше понимают ситуацию. Они мечтают воспользоваться развалом трансатлантического альянса. В итоге все они - Трамп, Си и Путин - будут пытаться разделить Европу, хотя и по своим особым причинам.