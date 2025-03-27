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Ограничения вводит не только Латвия: отменяются автобусные рейсы из Эстонии в РФ

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После закрытия КПП на финско-российской границе пассажиропоток между Хельсинки и Петербургом пошел через Таллинн и Нарву. На фотографии автобус компании Lux Express в ожидании пограничного контроля в Нарве, ноябрь 2023 года.
После закрытия КПП на финско-российской границе пассажиропоток между Хельсинки и Петербургом пошел через Таллинн и Нарву. На фотографии автобус компании Lux Express в ожидании пограничного контроля в Нарве, ноябрь 2023 года. Фото: Konstantin Sednev / Postimees

Перевозчики отменяют рейсы из Эстонии в Санкт-Петербург из-за закрытия через месяц погранперехода Нарва, о чем ранее сообщили в Департаменте полиции и погранохраны (PPA). При этом автобусные компании заочно спорят о росте пассажиропотока на майские праздники. Ранее представители этого бизнеса предупреждали о сокращении рейсов в РФ, пишет Rus.Postimees. Между тем, в Латвии утвержден подготовленный МВД проект решения, согласно которому с 19 марта пункты пересечения границы с Россией и Беларусью "Патерниеки", "Гребнево" и "Терехово" можно будет пересекать только на автомобилях.

20 марта правительство Эстонии утвердило закрытие пограничного перехода в Нарве с 30 апреля до утра 3 мая. О таком решении стало известно в конце февраля. В настоящее время Эстония является транзитной страной для многих граждан ЕС, которые ездят в РФ.

В январе Налогово-таможенный департамент страны сообщил о пресечении канала поставок санкционных товаров из ЕС в Россию, который был связан с водителем одного из рейсовых автобусов, курсирующих между городами Эстонии и России.

На этом фоне власти Латвии утвердили подготовленный МВД проект решения, согласно которому пункты пересечения границы с Россией и Беларусью "Патерниеки", "Гребнево" и "Терехово" можно будет пересекать только

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