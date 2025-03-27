Ограничения вводит не только Латвия: отменяются автобусные рейсы из Эстонии в РФ

После закрытия КПП на финско-российской границе пассажиропоток между Хельсинки и Петербургом пошел через Таллинн и Нарву. На фотографии автобус компании Lux Express в ожидании пограничного контроля в Нарве, ноябрь 2023 года.

Перевозчики отменяют рейсы из Эстонии в Санкт-Петербург из-за закрытия через месяц погранперехода Нарва, о чем ранее сообщили в Департаменте полиции и погранохраны (PPA). При этом автобусные компании заочно спорят о росте пассажиропотока на майские праздники. Ранее представители этого бизнеса предупреждали о сокращении рейсов в РФ, пишет Rus.Postimees. Между тем, в Латвии утвержден подготовленный МВД проект решения, согласно которому с 19 марта пункты пересечения границы с Россией и Беларусью "Патерниеки", "Гребнево" и "Терехово" можно будет пересекать только на автомобилях.