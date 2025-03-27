Перевозчики отменяют рейсы из Эстонии в Санкт-Петербург из-за закрытия через месяц погранперехода Нарва, о чем ранее сообщили в Департаменте полиции и погранохраны (PPA). При этом автобусные компании заочно спорят о росте пассажиропотока на майские праздники. Ранее представители этого бизнеса предупреждали о сокращении рейсов в РФ, пишет Rus.Postimees. Между тем, в Латвии утвержден подготовленный МВД проект решения, согласно которому с 19 марта пункты пересечения границы с Россией и Беларусью "Патерниеки", "Гребнево" и "Терехово" можно будет пересекать только на автомобилях.
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Ограничения вводит не только Латвия: отменяются автобусные рейсы из Эстонии в РФ
20 марта правительство Эстонии утвердило закрытие пограничного перехода в Нарве с 30 апреля до утра 3 мая. О таком решении стало известно в конце февраля. В настоящее время Эстония является транзитной страной для многих граждан ЕС, которые ездят в РФ.
В январе Налогово-таможенный департамент страны сообщил о пресечении канала поставок санкционных товаров из ЕС в Россию, который был связан с водителем одного из рейсовых автобусов, курсирующих между городами Эстонии и России.