Зеленский: по поводу западных солдат в Украине остается множество вопросов

Макрон заявил, что он и премьер-министр Великобритании Кир Стармер возглавят европейскую коалицию в поддержку Украины и что после заключения мирного договора европейские страны развернут "гарантийные силы", призванные сдерживать возможную новую агрессию со стороны России.

По словам Макрона, в эти "гарантийные силы" войдут несколько государств, но не все европейские союзники. Некоторые страны не располагают необходимыми ресурсами, другие - сдержанны из-за политического контекста.

"Эти силы безопасности - это предложение Франции и Великобритании, которое Украина поддерживает", - отметил Макрон. "Единогласие здесь не нужно. Мы сделаем это и без него", - добавил он, подчеркнув, что в ближайшие дни делегации двух стран отправятся в Украину для обсуждения концепции будущей украинской армии. Он также отметил, что важно, чтобы эта армия была сильной и хорошо подготовленной ко дню после завершения войны.

Макрон пояснил, что "гарантийные силы" все еще находятся в стадии планирования, но они не будут миссией по поддержанию мира.

Французский лидер указал, что эти силы будут состоять из военных нескольких государств и будут размещены не на линии фронта, а в стратегических зонах.

"Мы проведем дискуссию между нашими военными, чтобы определить места дислокации, численность и способности контингента, которые обеспечат его надежность. Ничего не исключено, но эти гарантии не должны заменять ни миротворцев на линии соприкосновения, ни мощную украинскую армию", - заявил Макрон.

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