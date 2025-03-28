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Зеленский: по поводу западных солдат в Украине остается множество вопросов

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Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский Фото: Yuri Gripas - Pool via CNP/picture alliance / Consolidated News Photos

О перспективах размещения западного военного контингента на территории Украины в рамках возможного мирного соглашения по-прежнему остается множество нерешенных вопросов - об этом в четверг, 27 марта, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, растет число стран, готовых предоставить Киеву гарантии безопасности без направления своих войск в Украину.

"Предложений от лидеров стало больше. Некоторые касаются воздушного пространства, другие - систем ПВО, кто-то говорит о размещении военных на месте, кто-то - о морском присутствии, чтобы предоставить гарантии безопасности, направив свой контингент. Таких стран становится больше", - сказал Зеленский.

"Но что касается самого контингента, его формата - что он может делать, как может быть использован, кто им будет командовать - на все это пока слишком мало ответов", - признал президент.

Он также выступил против предложения о размещении сил под руководством Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), подчеркнув, что у организации нет соответствующих полномочий.

"Это не гарантии безопасности. У ОБСЕ есть своя функциональность, но у нее нет мандата, аналогичного мандату военного контингента. И русские их не боятся", - заявил Зеленский.

В тот же день президент Франции Эммануэль Макрон после саммита "коалиции доброй воли" европейских лидеров в Париже объявил, что делегации Франции и Великобритании посетят Украину, чтобы работать над укреплением украинской армии.

Макрон заявил, что он и премьер-министр Великобритании Кир Стармер возглавят европейскую коалицию в поддержку Украины и что после заключения мирного договора европейские страны развернут "гарантийные силы", призванные сдерживать возможную новую агрессию со стороны России.

По словам Макрона, в эти "гарантийные силы" войдут несколько государств, но не все европейские союзники. Некоторые страны не располагают необходимыми ресурсами, другие - сдержанны из-за политического контекста.

"Эти силы безопасности - это предложение Франции и Великобритании, которое Украина поддерживает", - отметил Макрон. "Единогласие здесь не нужно. Мы сделаем это и без него", - добавил он, подчеркнув, что в ближайшие дни делегации двух стран отправятся в Украину для обсуждения концепции будущей украинской армии. Он также отметил, что важно, чтобы эта армия была сильной и хорошо подготовленной ко дню после завершения войны.

Макрон пояснил, что "гарантийные силы" все еще находятся в стадии планирования, но они не будут миссией по поддержанию мира.

Французский лидер указал, что эти силы будут состоять из военных нескольких государств и будут размещены не на линии фронта, а в стратегических зонах.

"Мы проведем дискуссию между нашими военными, чтобы определить места дислокации, численность и способности контингента, которые обеспечат его надежность. Ничего не исключено, но эти гарантии не должны заменять ни миротворцев на линии соприкосновения, ни мощную украинскую армию", - заявил Макрон.

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