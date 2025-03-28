Новая закуска покорила Интернет: хрустящий рецепт из двух ингредиентов

Если вы входите в число тех, кто активно следит за различными любителями кулинарии на таких площадках, как TikTok и Instagram, вы, скорее всего, уже обратили внимание на эту закуску из двух ингредиентов, которая становится все более популярной, ну а если вы понятия не имеете, о чем речь, тогда читайте дальше и узнайте, что это такое и как приготовить это блюдо на своей кухне.