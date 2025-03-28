Хотя весна уже здесь, прохладная погода может для многих стать испытанием как для здоровья, так и для их психического благополучия. Темное время суток, усталость, распространенность гриппа и других респираторных вирусов вызывают напряжение, дополнительный стресс или даже депрессивное настроение.
Какие витамины и минералы особенно необходимы нашему организму в холодный сезон?
Сертифицированный фармацевт аптечной сети Apotheka Аманда Озолиня рекомендует витамины и минералы, которые могут помочь успешнее пережить это время, улучшить самочувствие и избежать заболевания.
"Несмотря на то, что дни постепенно становятся длиннее, мы по-прежнему получаем очень мало солнечного света". Это влияет на наше эмоциональное состояние и способствует развитию различных заболеваний. Именно в это время особенно важно придерживаться полезного питания, богатого витаминами и минералами, и двигаться, чтобы иммунная система была достаточно сильной и могла эффективно бороться с окружающими нас вирусами. "Если мы чувствуем, что нам не хватает энергии, и это существенно влияет на качество жизни, возможно, придется дополнительно принимать пищевую добавку", - рекомендует фармацевт Аманда Озолиня.
Особенно ценными являются витамины и питательные вещества в липосомальной форме - активное вещество находится в мельчайших жироподобных частицах, что имитирует естественный процесс усвоения в организме. В такой форме питательные вещества более успешно преодолевают создаваемые пищеварительной системой препятствия и лучше защищены от распада, вызываемого желудочной кислотой, пищеварительными ферментами или окислением. В результате этого витамины и минералы в липосомальной форме обеспечивают лучшую усвояемость по сравнению с другими формами. Также липосомальная форма помогает уменьшить раздражение желудочно-кишечного тракта и расстройства пищеварения.
Витамин С - для укрепления иммунитета
Иммунная система является основным защитным барьером, который помогает организму бороться с инфекциями, и витамин С играет важную роль в ее укреплении. Взрослым рекомендуется потреблять 75-90 мг витамина С в день. В то же время этот витамин является мощным антиоксидантом, который помогает нейтрализовать свободные радикалы, а также способствует достаточному усвоению железа и снижает утомляемость.
Витамин С сравнительно хорошо усваивается с пищей. В большом количестве он содержится в цитрусовых, киви, ананасе, манго, черной смородине, а также в некоторых овощах - кв расном и зеленом перце, петрушке, брюссельской капусте, брокколи, белокочанной капусте, цветной капусте, шпинате.
"Зимой мы часто потребляем меньше фруктов и овощей, поэтому в это время может потребоваться дополнительный прием витамина С вместе с пищевыми добавками. Как и в случае с любым лекарством или пищевой добавкой, следует соблюдать рекомендуемую суточную дозу, хотя что касается витамина С - положительным моментом является то, что организм усваивает ровно столько, сколько ему необходимо, выводя излишки из организма. При вирусных инфекциях рекомендуется принимать до 1000 мг в день в течение короткого периода времени. Максимальная безопасная доза витамина С обычно составляет 2000 мг в день, и во избежание возможных побочных эффектов, таких как нарушение работы желудка, не рекомендуется принимать его в больших количествах", - говорит Аманда Озолиня.
Витамин D - для компенсации солнца
Витамин D естественным образом вырабатывается в организме под воздействием солнечного света, но зимой, когда дни становятся короче, а солнце часто даже не появляется из-за облаков, мы часто не можем усваивать достаточное количество витамина D естественным путем. Кроме того, зимой большую часть дня мы проводим в помещении, и тепло одетыми, что значительно снижает синтез витамина D. Как и витамин С, витамин D также важен для поддержки иммунной системы, помогая организму бороться с вирусами и бактериями. Исследования показывают, что люди с достаточным уровнем витамина D меньше подвержены риску заболеть простудой и гриппом, а также имеют меньший риск возникновения депрессии.
Хотя витамин D можно также получить с пищей - жирной рыбой, яичными желтками, молоком и фруктовых напитков, обогащенных витамином D, - его все же обычно недостаточно. Рекомендуемая суточная доза витамина D для взрослых составляет 1000-4000 МЕ (25-100 мкг), но точное количество может определить врач после анализа крови.
Цинк - сокращает продолжительность болезни
Цинк является одним из важнейших минералов для организма, и его недостаток, особенно в зимние месяцы, может негативно сказаться на иммунной системе и общем самочувствии. Исследования показывают, что цинк помогает бороться с вирусами и бактериями, а его прием во время простуды может сократить продолжительность и тяжесть симптомов заболевания. Цинк также помогает уменьшить воспаление и проблемы с кожей, такие как экзема и акне, которые имеют тенденцию к обострению в зимнее время. Этот минерал также во многом отвечает за наше самочувствие, поскольку он снижает стресс, беспокойство и депрессию.
Цинк можно получить из говядины и баранины, семян тыквы, бобовых, индийских орехов, молочных продуктов и яиц, но не всегда его можно получить только с пищей. Потребность дополнительно принимать цинк особенно велика именно во время простудных заболеваний. Дозировка цинка в биологически активных добавках, продаваемых в аптеках, составляет 25 мг, что обеспечивает необходимую суточную дозу.
Мелатонин - для лучшего отдыха
Некоторые люди зимой чаще чувствуют сонливость и усталость, тогда как другие испытывают более сильный стресс, беспокойство и депрессию, что не позволяет организму полноценно отдыхать и восстанавливаться. В таком случае могут помочь физические нагрузки - прогулки на свежем воздухе, спорт, йога, а также успокаивающие чаи с валерианой, перечной мятой, боярышником, пустырником, душицей, таволгой и ромашкой.
Если этого недостаточно, то в аптеках можно поискать пищевую добавку, содержащую гормон сна мелатонин. Это может быть полезно для устранения кратковременных нарушений сна. Рекомендуемая суточная доза мелатонина обычно колеблется от 0,5 мг до 3 мг.
Витаминные комплексы
Хотя мы прекрасно понимаем, что зимой необходимо дополнительно принимать различные минералы и витамины, в суете дня мы склонны об этом забывать, поэтому хорошим способом поддержания организма в форме является прием специально разработанных витаминных комплексов.
"В аптеках доступны различные витаминные комплексы; зимой особенно рекомендуются те, что способствуют поддержанию функций иммунной системы, а также те, что способствуют нормальной работе нервной системы и помогают психологически пережить это тяжелое время", - отмечает фармацевт Apotheka.
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