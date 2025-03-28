Какие витамины и минералы особенно необходимы нашему организму в холодный сезон?

Иммунная система является основным защитным барьером, который помогает организму бороться с инфекциями, и витамин С играет важную роль в ее укреплении. Взрослым рекомендуется потреблять 75-90 мг витамина С в день. В то же время этот витамин является мощным антиоксидантом, который помогает нейтрализовать свободные радикалы, а также способствует достаточному усвоению железа и снижает утомляемость.

"Зимой мы часто потребляем меньше фруктов и овощей, поэтому в это время может потребоваться дополнительный прием витамина С вместе с пищевыми добавками. Как и в случае с любым лекарством или пищевой добавкой, следует соблюдать рекомендуемую суточную дозу, хотя что касается витамина С - положительным моментом является то, что организм усваивает ровно столько, сколько ему необходимо, выводя излишки из организма. При вирусных инфекциях рекомендуется принимать до 1000 мг в день в течение короткого периода времени. Максимальная безопасная доза витамина С обычно составляет 2000 мг в день, и во избежание возможных побочных эффектов, таких как нарушение работы желудка, не рекомендуется принимать его в больших количествах", - говорит Аманда Озолиня.