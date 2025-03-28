Модель "Программа в школе" в полном объеме может быть введена в следующем году

Мелбарде также отмечает, что сеть школ приведена в порядок не во всех муниципалитетах.

"Весь следующий год - это возможность готовиться к внедрению модели", - заявила политик, упомянув предстоящие в начале лета муниципальные выборы. "Нужно дать новому руководству муниципалитетов [возможность] разработать свои планы в отношении сети школ", - сказала она.

Больше ясности о реализации реформы обещают на следующей неделе, когда министр образования встретится с премьер-министром Эвикой Силиней, чтобы обсудить сценарии введения модели. Мелбарде надеется, что какой-то из них будет поддержан.

"Мы все очень хорошо осознаем, какова геополитическая ситуация, и принимаем то, что необходимы крупные вложения в оборону", - сказала Мелбарде, добавив, что решение о реформе финансирования образования нельзя откладывать на "какое-то далекое будущее".

В Латвии вложения в образование сейчас самые низкие среди стран Балтии. Мелбарде считает, что надо переложить финансирование "в кошельке МОН из одного кармашка в другой" и осознать, что цели по качественному образованию для каждого ребенка не могут быть реализованы без дополнительных ресурсов.

"Мы должны либо сократить цель, либо осознать, что это требует вложений", - рассуждает политик.

Новая модель предусматривает, что государственное финансирование на целевые дотации педагогов в полном объеме будут получать самоуправления, в которых сеть школ приведена в порядок в соответствии с предложенными МОН критериями количества учеников.