По итогам переговоров в Саудовской Аравии Россия потребовала восстановить подключение Россельхозбанка к международной системе обмена сообщениями SWIFT, что является условием действия новой "Черноморской инициативы" - предложенного США режима прекращения огня в Черном море.

По словам двух близких к Кремлю источников, Россельхозбанк был выбран для того, чтобы посмотреть, согласится ли Трамп на эту идею и сможет ли он заручиться поддержкой Евросоюза. SWIFT находится под юрисдикцией ЕС и имеет штаб-квартиру в Бельгии. Источники Bloomberg утверждают, что если Россия продолжит повышать свои требования, это должно привести к постепенному смягчению режима санкций в целом.

Ранее российский диктатор Владимир Путин на встрече с экипажем ракетного подводного крейсера "Архангельск" заявил о продолжении военных действий в Украине, назвав действия украинских властей "полностью незаконными". Путин заявил, что российские войска "владеют стратегической инициативой" и движутся к достижению целей так называемой "спецоперации". Он предложил ввести в Украине "временную внешнюю администрацию" под эгидой ООН для проведения выборов и формирования "дееспособного правительства".

После трех дней переговоров в Саудовской Аравии США объявили, что Украина и Россия договорились о прекращении огня в Черном море. Украинская сторона заявила, что будет немедленно соблюдать режим прекращения огня, однако Кремль заявил, что ее участие зависит от снятия санкций с Россельхозбанка и других финансовых учреждений, участвующих во внешней торговле продовольствием и удобрениями, включая восстановление соединимости со SWIFT.

Евросоюз в 2022 году отключил Россельхозбанк и другие крупные российские банки от системы SWIFT в рамках широких экономических санкций в ответ на вторжение Путина в Украину. Коалиция европейских лидеров на саммите в Париже в четверг исключила возможность смягчения ограничений в отношении России. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что вместо этого они обсуждают способы ужесточения санкций, чтобы оказать "дополнительное давление" на Россию и вернуть ее за стол переговоров.

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