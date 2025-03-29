По словам Михаэля Пауля (Michael Paul), эксперта по морской безопасности из берлинского фонда "Наука и политика" (SWP) и автора нескольких исследований, посвященных геостратегическому значению Арктики и китайскому присутствию в ней, КНР уже давно пришла в Арктику. "Китай был очень активен в регионе с начала 2000-х, особенно в Исландии. Но тогда он столкнулся с оборонительной позицией со стороны Дании и США", - делится эксперт.

По его словам, обе эти страны опасались чрезмерного китайского влияния. "С тех пор Пекин обратил свое внимание на другие государства региона, особенно на Россию. Однако РФ ослаблена войной в Украине - и таким образом все больше приобретает роль младшего партнера КНР в Арктике", - полагает Пауль.

Белый медведь на тающей ледяной глыбе Фото: Steven Kazlowski/Nature Picture Library/IMAGO

Китай, как и другие страны региона, уделяет ему особое внимание в связи с изменением климата, которое именно там очень заметно. Среднегодовая температура на планете в 2024 году будет примерно на 1,5 градуса Цельсия выше, чем в доиндустриальный период. Однако, по данным Института полярных и морских исследований имени Альфреда Вегенера, Арктика нагревается в четыре раза быстрее, чем остальная часть планеты.