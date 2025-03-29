Президент США Трамп, призывая к передаче США контроля над Гренландией, привлек внимание к Арктике - региону мирового значения с точки зрения геополитики. Не зря там столкнулись интересы крупнейших держав.
В Мурманске в четверг, 27 марта, завершил работу VI Международный форум "Арктика - территория диалога". О значении, которое придает Россия развитию этого региона, говорит участие в форуме президента Владимира Путина. Но не только РФ намерена активно присутствовать в Арктике - у Китая также большие планы на этот регион, а американский президент Дональд Трамп не перестает говорить о намерении взять Гренландию под контроль США. О том, чем Арктика так привлекает к себе мировые державы - у DW.
Китай активен в Арктике с начала 2000-х
В июле и августе 2024 года льды Северного Ледовитого океана крошили три тяжелых китайских ледокола: Xuelong 2, Ji Di и Zhong Shan Da Xue Ji Di. Они отработали беспрепятственный проход через этот океан - практически, но, прежде всего, и символически. Китай, как давало понять проведение этой экспедиции, присутствует в Арктике и будет там оставаться в течение длительного времени. Посыл был услышан. "Арктика становится китайской" - под таким заголовком опубликовало свой материал в октябре 2024 года государственное российское информагентство "РИА Новости".
По словам Михаэля Пауля (Michael Paul), эксперта по морской безопасности из берлинского фонда "Наука и политика" (SWP) и автора нескольких исследований, посвященных геостратегическому значению Арктики и китайскому присутствию в ней, КНР уже давно пришла в Арктику. "Китай был очень активен в регионе с начала 2000-х, особенно в Исландии. Но тогда он столкнулся с оборонительной позицией со стороны Дании и США", - делится эксперт.
По его словам, обе эти страны опасались чрезмерного китайского влияния. "С тех пор Пекин обратил свое внимание на другие государства региона, особенно на Россию. Однако РФ ослаблена войной в Украине - и таким образом все больше приобретает роль младшего партнера КНР в Арктике", - полагает Пауль.
Китай, как и другие страны региона, уделяет ему особое внимание в связи с изменением климата, которое именно там очень заметно. Среднегодовая температура на планете в 2024 году будет примерно на 1,5 градуса Цельсия выше, чем в доиндустриальный период. Однако, по данным Института полярных и морских исследований имени Альфреда Вегенера, Арктика нагревается в четыре раза быстрее, чем остальная часть планеты.
Как следствие - арктический ледяной покров тает все интенсивнее. Если, как прогнозируется в данный момент, в летние месяцы 2030-2040 годов он значительно уменьшится, то, вероятно, в Арктике откроются три новых судоходных маршрута из Тихого океана в Атлантический, что позволит значительно сократить ныне существующие морские пути.
Три новых маршрута доставки грузов через Арктику
Один из новых маршрутов, так называемый "Северо-Восточный", проходит вблизи российского побережья, уже разрабатывается Китаем и РФ как торговый и сырьевой морской путь. "Это особенно касается транспортировки газа с полуострова Ямал в Западной Сибири в КНР", - указывает политолог Клаус-Петер Заальбах (Klaus-Peter Saalbach) из Оснабрюкского университета, автор исследования о геостратегическом значении Арктики. И уточняет, что пока этот проход - в России его называют Северный морской путь - скорее слабо используется.
Северо-Западный проход у берегов Канады еще менее популярен. Считается, что судоходство по нему значительно сложнее, чем по Северо-Восточному. "Исследовательская служба Конгресса США сомневается, что его когда-нибудь будут использовать в экономических целях", - продолжает политолог. Использование Северо-Западного прохода и с политической точки зрения, вероятно, создаст проблемы для России и Китая. "Он пролегает через районы, которые Канада считает своими территориальными водами и оставляет за собой право регулировать там судоходство", - добавил Заальбах.
Учитывая быстрое таяние льдов, можно предположить, что так называемый Трансполярный морской путь - кратчайший маршрут, который соединяет Северо-Восточную Азию и Европу - откроется уже в летние месяцы. Он проходит прямо по морю, поэтому по нему легче ориентироваться. "На этом маршруте Исландия могла бы сыграть роль перевалочного порта, - предполагает Заальбах. - Китай уже построил огромное посольство в Исландии, что указывает на сильное присутствие Пекина там в будущем. Исландия, со своей стороны, протягивает руку ЕС, а также России и Китаю".
Трамп, Гренландия и Панама
Американский президент Дональд Трамп сейчас много говорит о передаче Гренландии под контроль США - проект, который он уже предлагал во время своего первого срока правления, и который также в целом соответствует политике Вашингтона после окончания Второй мировой войны.
По оценке Михаэля Пауля из SWP, по сути, сотрудничество Китая и России по развитию Северного морского пути сводится к тому, что два этих государства контролируют, каким другим странам будет разрешено использовать в будущем этот арктический маршрут.
"Поэтому понятно, что Трамп мог отреагировать здесь крайне резко. Он аналогично поступил и в отношении Панамского канала, два порта которого на входе и выходе контролировались китайскими компаниями, но недавно были проданы американскому консорциуму. Япония и Южная Корея также хотят использовать в будущем Северный морской путь, но не хотят подчиняться российским или китайским властям", - полагает Пауль.
Арктика богата природными ресурсами
Между тем быстрое таяние льдов облегчает добычу минеральных ресурсов региона. Еще в 2008 году Геологическая служба США (USGS) в своем исследовании подсчитала, что около 30% неразведанных мировых запасов природного газа и 13% нефти находятся в Арктике.
Гренландия располагает крупными месторождениями редкоземельных металлов, которые необходимы для производства высокотехнологичной продукции, такой как смартфоны, электродвигатели и аккумуляторы. В Арктике также обнаружены запасы алмазов, угля и урана. "Все это обостряет борьбу за регион", - констатирует Клаус-Петер Заальбах из Оснабрюкского университета.
Однако разработка всех этих месторождений, говорит Михаэль Пауль, сопряжена со значительными трудностями: "Добыча полезных ископаемых ведется в экстремальных климатических условиях и предусматривает логистику, которая, по крайней мере в настоящее время, практически отсутствует. В Гренландии некоторые месторождения оказались не столь коммерчески выгодными, как первоначально предполагалось". Кроме того, напомнил Пауль, спор о правах использования некоторых районов Арктики до сих пор не решен.
Военное измерение Арктики
Арктика также, несомненно, представляет и значительный военный интерес. Поскольку это кратчайший путь между Россией и Северной Америкой, в случае возможного нападения РФ над этим регионом также будут лететь ракеты. На американской военно-космической базе Питуффик на севере Гренландии, ранее известной как авиабаза Туле, Пентагон разместил систему раннего обнаружения возможных ракетных атак из России или других регионов. Питуффик также служит пунктом снабжения и дозаправки для самолетов США и НАТО.
Им все чаще придется иметь дело с военным присутствием Китая в этом регионе. Еще в 2015 году пять кораблей китайских ВМС пересекли двенадцатимильную зону у берегов Аляски, а с 2021 года военные корабли, отправляемые Пекином, присутствуют там на регулярной основе.
В 2022 году Соединенные Штаты обнаружили всего в 160 километрах от острова Кыска на Аляске соединение российских и китайских ВМС, в которое входил и Nanchang - большой ракетный эскадренный миноносец проекта 055, имеющий на вооружении до 112 крылатых или гиперзвуковых противокорабельных ракет. "Северная Америка больше не является святым местом", - резюмировал Михаэль Пауль в своем исследовании.
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