С сегодняшнего дня можно поменять избирательный округ

ЦИК напоминает, что на муниципальных выборах 7 июня можно проголосовать на любом избирательном участке в том самоуправлении, где задекларировано место жительства избирателя или ему принадлежит недвижимость.

Узнать свой избирательный округ можно в разделе электронных услуг Управления по делам гражданства и миграции.

Поменять избирательный округ на другой округ в самоуправлении, где избирателю принадлежит недвижимость, можно до 29 мая в учреждении декларирования места жительства в своем самоуправлении или в разделе электронных услуг Управления по делам гражданства и миграции.

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