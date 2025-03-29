Сб, 29.03.2025
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
ПОДПИШИСЬ
Редактор дня:
Alexandra Nekrasova
Cообщи

С сегодняшнего дня можно поменять избирательный округ

CopyMessenger Telegram Whatsapp
Выборы
Выборы Фото: Edijs Pālens/LETA

С сегодняшнего дня можно поменять избирательный округ на тот, где избирателю принадлежит недвижимость, сообщили агентству LETA в Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

ЦИК напоминает, что на муниципальных выборах 7 июня можно проголосовать на любом избирательном участке в том самоуправлении, где задекларировано место жительства избирателя или ему принадлежит недвижимость.

Узнать свой избирательный округ можно в разделе электронных услуг Управления по делам гражданства и миграции.

Поменять избирательный округ на другой округ в самоуправлении, где избирателю принадлежит недвижимость, можно до 29 мая в учреждении декларирования места жительства в своем самоуправлении или в разделе электронных услуг Управления по делам гражданства и миграции.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Комментарии
CopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх