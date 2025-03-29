В 12:02 в высоковольтной сети было зафиксировано технологическое повреждение, которое повлияло на электроснабжение у потребителей в Елгаве в районе улиц Мейю Цельш, Сатиксмес, Астеру, Атмодас, а также в Глудской, Калнциемской, Ливберзской, Залениекской волостях Елгавского края.