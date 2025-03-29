В субботу, 29 марта, в Елгаве и Елгавском крае было нарушено электроснабжение, что затронуло 14,5 тысячи потребителей, сообщили Apollo.lv в компании Sadales tīkls.
В 12:02 в высоковольтной сети было зафиксировано технологическое повреждение, которое повлияло на электроснабжение у потребителей в Елгаве в районе улиц Мейю Цельш, Сатиксмес, Астеру, Атмодас, а также в Глудской, Калнциемской, Ливберзской, Залениекской волостях Елгавского края.
Оперативные рабочие бригады Sadales tīkls и Augstsprieguma tīkls немедленно приступили к локализации неисправности, чтобы как можно скорее восстановить электроснабжение всех потребителей.
Причина сбоя в подаче электроэнергии выясняется.
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