Сб, 29.03.2025
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
ПОДПИШИСЬ
Редактор дня:
Alexandra Nekrasova
Cообщи

В Елгавском крае 14,5 тысячи потребителей лишились электроснабжения (1)

CopyMessenger Telegram Whatsapp
Ответственность за защиту критической инфраструктуры лежит в первую очередь на ее владельцах. Иллюстративное фото.
Ответственность за защиту критической инфраструктуры лежит в первую очередь на ее владельцах. Иллюстративное фото. Фото: Ieva Leiniša/LETA

В субботу, 29 марта, в Елгаве и Елгавском крае было нарушено электроснабжение, что затронуло 14,5 тысячи потребителей, сообщили Apollo.lv в компании Sadales tīkls.

В 12:02 в высоковольтной сети было зафиксировано технологическое повреждение, которое повлияло на электроснабжение у потребителей в Елгаве в районе улиц Мейю Цельш, Сатиксмес, Астеру, Атмодас, а также в Глудской, Калнциемской, Ливберзской, Залениекской волостях Елгавского края.

Оперативные рабочие бригады Sadales tīkls и Augstsprieguma tīkls немедленно приступили к локализации неисправности, чтобы как можно скорее восстановить электроснабжение всех потребителей.

Причина сбоя в подаче электроэнергии выясняется.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Комментарии (1)
CopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх