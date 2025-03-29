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Валайнис переизбран председателем LZS

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Министр экономики Виктор Валайнис
Министр экономики Виктор Валайнис Фото: Edijs Pālens/LETA

Председатель Крестьянского союза Латвии (LZS) Виктор Валайнис в субботу, 29 марта, на съезде партии, который проходит в Елгаве, был переизбран на этот пост.

Валайнис был единственным кандидатом на должность руководителя LZS.

LZS является одной из старейших политических партий Латвии и насчитывает более 1300 членов. В настоящее время LZS и Латвийская социал-демократическая рабочая партия входят в политическое объединение Союз зеленых и крестьян, у которого заключены соглашения о сотрудничестве с партией "Латвии и Вентспилсу" и Даугавпилсской краевой партией.

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