Председатель Крестьянского союза Латвии (LZS) Виктор Валайнис в субботу, 29 марта, на съезде партии, который проходит в Елгаве, был переизбран на этот пост.
Валайнис переизбран председателем LZS
Валайнис был единственным кандидатом на должность руководителя LZS.
LZS является одной из старейших политических партий Латвии и насчитывает более 1300 членов. В настоящее время LZS и Латвийская социал-демократическая рабочая партия входят в политическое объединение Союз зеленых и крестьян, у которого заключены соглашения о сотрудничестве с партией "Латвии и Вентспилсу" и Даугавпилсской краевой партией.
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