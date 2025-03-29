Валайнис переизбран председателем LZS

LZS является одной из старейших политических партий Латвии и насчитывает более 1300 членов. В настоящее время LZS и Латвийская социал-демократическая рабочая партия входят в политическое объединение Союз зеленых и крестьян, у которого заключены соглашения о сотрудничестве с партией "Латвии и Вентспилсу" и Даугавпилсской краевой партией.