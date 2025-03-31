В интервью российским пропагандистским СМИ Дмитриев сообщил, что Москва и Вашингтон обсуждают возможность совместной реализации проектов в сфере редкоземельных элементов. Кроме того, по его словам, дальнейшие консультации по этим вопросам запланированы на апрель и пройдут в Саудовской Аравии.

"Редкоземельные минералы являются важной областью для сотрудничества между Россией и США", - утверждает Дмитриев. Он подчеркнул, что стороны ведут переговоры не только по этой теме, но и обсуждают другие потенциальные проекты.

"Это действительно значимая сфера взаимодействия, и мы уже начали обсуждать различные редкоземельные элементы и проекты, которые могут быть реализованы в России", - сказал он.

Глава Российского фонда прямых инвестиций добавил, что переговоры между сторонами вызвали интерес ряда компаний к участию в этих инициативах. Однако конкретных названий он не привел. Дмитриев отметил, что обсуждение может быть продолжено в следующем раунде российско-американских переговоров, который, как предполагается, состоится в середине апреля в Саудовской Аравии.

Тем временем, по имеющейся информации, президент США Дональд Трамп добивается того, чтобы Украина подписала соглашение о передаче прав на разработку своих редкоземельных ресурсов американским компаниям - в обмен на обещания военной защиты со стороны США.

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