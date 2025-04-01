31 марта в Рижском русском театре имени Михаила Чехова прошел моноспектакль Маши Машковой "Надеждины", основанный на дневнике ее прапрабабушки - Мелании Севрук. Предлагаем узнать, кто из знаменитых людей на нем побывал!
Для абонентов
Фото ⟩ Манский, Авен и другие собираются на спектакль Машковой в Риге
Спектакль повествует о романтических отношениях между девушкой из Кишинева по имени Мила и молодым человеком из Харькова, Евгением Зеленским, который известен под псевдонимом Надеждин. Он был революционером в изгнании, интеллектуалом и публицистом, одним из ключевых противников Владимира Ленина. В возрасте 28 лет он был уничтожен советским режимом и предан забвению.
Их удивительная история разворачивается на фоне распада Империи и сохранилась благодаря записям главной героини - Мелании Севрук. Мария Машкова передает эту историю зрителям, как бы наблюдая за внутренними размышлениями своей героини со стороны и пытаясь понять ее чувства.