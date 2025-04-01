Фото Манский, Авен и другие собираются на спектакль Машковой в Риге

Спектакль повествует о романтических отношениях между девушкой из Кишинева по имени Мила и молодым человеком из Харькова, Евгением Зеленским, который известен под псевдонимом Надеждин. Он был революционером в изгнании, интеллектуалом и публицистом, одним из ключевых противников Владимира Ленина. В возрасте 28 лет он был уничтожен советским режимом и предан забвению.