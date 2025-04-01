Вт, 1.04.2025
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
ПОДПИШИСЬ
Редактор дня:
Andrejs Zacarinnijs
Cообщи
Для абонентов

Фото Манский, Авен и другие собираются на спектакль Машковой в Риге

CopyMessenger Telegram Whatsapp

31 марта в Рижском русском театре имени Михаила Чехова прошел моноспектакль Маши Машковой "Надеждины", основанный на дневнике ее прапрабабушки - Мелании Севрук. Предлагаем узнать, кто из знаменитых людей на нем побывал!

Спектакль повествует о романтических отношениях между девушкой из Кишинева по имени Мила и молодым человеком из Харькова, Евгением Зеленским, который известен под псевдонимом Надеждин. Он был революционером в изгнании, интеллектуалом и публицистом, одним из ключевых противников Владимира Ленина. В возрасте 28 лет он был уничтожен советским режимом и предан забвению.

Их удивительная история разворачивается на фоне распада Империи и сохранилась благодаря записям главной героини - Мелании Севрук. Мария Машкова передает эту историю зрителям, как бы наблюдая за внутренними размышлениями своей героини со стороны и пытаясь понять ее чувства.

Галерея: Зрители прибывают в Театр им. Чехова на моноспектакль "Надеждины"

Комментарии
CopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх