Месяцем ранее в этой же части здания из-за плохого технического состояния с потолка обрушились панели. К счастью, тогда никто не пострадал. После этого инцидента здание было обследовано, и было обещано, что ремонтные работы начнутся уже в апреле.

Директор Рижской государственной немецкой гимназии Гундега Муценеце призналась, что ощущает полное бессилие: каждое утро, приходя в школу, она не знает, где в следующий раз произойдет авария.

"На этот раз это был прорыв водопровода, но обрушившиеся потолочные панели представляли опасность не только для повседневной безопасности, но и для жизни", - подчеркнула директор.

Череда аварий происходит в здании спортивного комплекса, построенного 25 лет назад. Как сообщается, инженерные системы в этом сооружении давно устарели.

Латвийское телевидение сообщило, что в понедельник утром школу посетили вице-мэр Риги и представители Департамента имущества. По их словам, средства на ремонт спортивного комплекса уже выделены.

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