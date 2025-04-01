В заявлении китайской армии отмечается, что эти учения служат в качестве "жесткого предупреждения и мощного устрашающего сигнала" для "сепаратистов" в Тайване.

Как пояснил пресс-секретарь Восточного командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК), старший полковник Ши И, маневры сосредоточены на "патрулировании в режиме повышенной боевой готовности на море и в воздухе, совместной отработке достижения всестороннего превосходства, ударах по морским и наземным целям, блокировании ключевых районов и морских маршрутов".

По словам Ши И, вооруженные силы Китая "приближаются к острову Тайвань с разных направлений". Он охарактеризовал происходящее как "законные и необходимые действия по защите суверенитета Китая и обеспечения национального единства".

Тайвань и материковый Китай управляются раздельно с 1949 года, когда проигравшее в гражданской войне правительство Китайской Республики эвакуировалось на остров, а на континенте была провозглашена Китайская Народная Республика. Несмотря на это, Пекин до сих пор считает Тайвань неотъемлемой частью своей территории.

Китай регулярно размещает истребители, военные корабли и катера береговой охраны вблизи Тайваня. В прошлом году Пекин провёл несколько масштабных военных учений вблизи острова. Аналитики называют такую тактику "серой зоной" - она не является открытой агрессией или объявлением войны, но используется с целью изматывания и давления на оборонные силы Тайваня.

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