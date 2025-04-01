Чтобы болезнь не омрачила радость весны: как изменчивые погодные условия могут угрожать здоровью?

Респираторные заболевания и головные боли. Изменчивые погодные условия могут влиять на проявление уже имеющихся заболеваний, таких как астма, аллергии или другие респираторные заболевания, поскольку сухой воздух или резкие колебания температуры могут усугубить их симптомы. Кроме того, изменчивая погода и замерзание в неподходящей одежде, например, сняв шарфы и шапки слишком рано могут способствовать воспалению и раздражению горла, особенно у людей с чувствительным горлом. Кроме того, через кровеносные сосуды головы и ушей человек может быстро терять тепло тела, что может снизить иммунитет и вызвать сильные головные боли напряжения. Еще одна причина, по которой более тонкий шарф может пригодиться весной, заключается в том, что создаваемое им тепло расслабляет мышцы шеи, тем самым предотвращая боль напряжения; кроме того, тепло улучшает кровоснабжение лимфатических органов - миндалин, - которые отвечают за быстрый и сильный иммунный ответ при контакте с вирусами и бактериями.