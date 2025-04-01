"Апрель, апрель": президент Ринкевич шутит - и становится жертвой шутки

Правда, подробности он раскрывать не стал.

Тем временем в социальной сети X (ранее известной как Twitter) Ринкевич с самого утра сообщил своим подписчикам, что проспал и не сможет прийти на эфир TV3, искренне извинившись:

Aizgulējos, netieku uz @TV3zinas 900 sekundēm, no sirds atvainojos — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) April 1, 2025

Однако буквально через несколько минут после этой записи он уже сидел в студии передачи "900 секунд", улыбаясь в кадре.

В самой передаче Ринкевич признался:

"В День дурака мне самому всегда хочется пошутить".

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