Президент Латвии Эдгарс Ринкевич утром во вторник, 1 апреля, стал объектом первоапрельского розыгрыша - об этом он сам рассказал в эфире телепередачи 900 секунд на канале TV3.
"Апрель, апрель": президент Ринкевич шутит - и становится жертвой шутки
Правда, подробности он раскрывать не стал.
Тем временем в социальной сети X (ранее известной как Twitter) Ринкевич с самого утра сообщил своим подписчикам, что проспал и не сможет прийти на эфир TV3, искренне извинившись:
Aizgulējos, netieku uz @TV3zinas 900 sekundēm, no sirds atvainojos— Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) April 1, 2025
Однако буквально через несколько минут после этой записи он уже сидел в студии передачи "900 секунд", улыбаясь в кадре.
В самой передаче Ринкевич признался:
"В День дурака мне самому всегда хочется пошутить".
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