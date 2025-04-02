Исполнительница представила песни "Мама" и "Поцелуй войны". Несмотря на то, что ранее она говорила, что, пока идет война, петь не собирается.

"Я же говорила вам уже, что пока где-то что-то стреляет - птицы молчат. Я никак не могу преодолеть этот барьер. К тому же 15 лет уже не пою. Петь еще могу, ходить - тоже хожу. Когда будет желание и вдохновение - приеду", - объяснила Алла Борисовна в интервью на фестивале Laima Rendezvous Jūrmala 2024.

Новые песни стали для многих неожиданностью. Однако в них нет ясной позиции.

Российские СМИ пишут, что в одной из композиций Пугачева якобы затрагивает тему Второй мировой войны, а в другой - рассказывает о матерях, потерявших сыновей на фронте. Известно, что песни впервые появились 29 марта в интернет-сообществе, связанном с исполнительницей, но вскоре были удалены, а после появились на ее YouTube-канале.



Видео: Алла Пугачева - "Поцелуй войны"





Видео: Алла Пугачева - "Мама"

Ранее Алла Пугачева пригласила в свой особняк украинских музыкантов из Одессы и Харькова, которые исполнили ряд песен. Звезда, в свою очередь, иногда подпевала и танцевала.



Напомним, Максим Галкин, осудивший российское вторжение в Украину, этим летом вновь выступит во многих городах Латвии. В прошлом году его концерты состоялись в Лиепае, Резекне, Юрмале, Рое, Даугавпилсе и Цесисе.

Согласно слухам, звездная чета вместе с детьми Лизой и Гарри живет сейчас на Кипре. Вместе с ними находится и их питомец - черный пес Рокки, который часто появляется в сторис Галкина. Прошлым летом супруги посетили фестиваль Лаймы Вайкуле в Юрмале.

Видео: Пугачева и Галкин на фестивале Лаймы Вайкуле в Юрмале (2024)

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