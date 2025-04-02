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Команда "Потока" будет награждена орденом Трех звезд (1)

Встреча команды "Потока" с поклонниками у памятника Свободы после получения премии "Оскар"
Встреча команды "Потока" с поклонниками у памятника Свободы после получения премии "Оскар" Фото: Evija Trifanova/LETA

Орденский капитул Латвии принял решение о присуждении высших государственных наград Латвии - ордена Трех звезд, ордена Виестура и Креста признания. Среди удостоенных награды - создатели мультфильма "Поток".

Решением от 24 марта 2025 года президент Латвии Эдгар Ринкевич и Орденский капитул назначают кавалерами Ордена Трех звезд:

  • продюсера и соавтора сценария анимационного фильма "Поток" Матиса Кажу;
  • композитора и соавтора музыки мультфильма "Поток" Рихарда Залюпе;
  • режиссера, сценариста и автора музыки анимационного фильма "Поток" Гинта Зилбалодиса.

Как отмечается в сообщении на сайте президента Латвии, высшие государственные награды Латвии присуждаются представителям самых разных сфер деятельности, чей честный профессиональный труд и общественные достижения имеют особое значение на государственном уровне. Это люди, чья активная гражданская позиция, мужество и самоотверженность укрепляют Латвию, чей талант и творческие достижения получили широкое международное признание и внесли значительный вклад в формирование имиджа Латвии в мире.

Среди других получивших награды - деятели образования, науки, медицины и культуры, предприниматели, общественные деятели, активисты, оказывающие помощь Украине и ее гражданам, а также военнослужащие Национальных вооруженных сил и земессарги, сотрудники Государственной полиции, пожарные и пограничники.

Торжественная церемония вручения государственных наград пройдет 4 мая в 15:00 в Рижском замке, в 35-ю годовщину восстановления Латвийской Республики.

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