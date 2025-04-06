Эксперт также предупредил, что сделка может подорвать перспективы Украины по вступлению в ЕС, поскольку нарушает законы Евросоюза в области конкуренции и охраны окружающей среды, а выплаты в миллиарды долларов США могут отпугнуть других инвесторов, готовых помочь восстановлению страны.

"Вряд ли другие партнеры согласятся, чтобы их помощь выкачивалась из Украины в пользу третьей страны", - отметил Ланда.

Тем не менее украинское правительство не хочет вновь провоцировать вспышку гнева Трампа, и потому официальные лица воздерживаются от критики в адрес новой версии соглашения. Киев, по данным издания, пытается осторожно адаптировать договор, не раздражая американского лидера.

"В прошлый раз нам пришлось объяснять украинской стороне, что некоторые из американских требований попросту не могут быть реализованы - они противоречат украинским законам и Конституции. Тогда договор пришлось менять. Сейчас, видимо, разговор повторится", - сообщил высокопоставленный чиновник.

Но чтобы Украина смогла в полной мере использовать потенциал своей минеральной отрасли, война должна закончиться. Кроме того, стране предстоит восстановить разрушенную энергосеть, а по оценкам участников рынка, Украине потребуются десятки миллиардов долларов инвестиций - не только в добычу, но и в переработку ресурсов.

Зеленский: Украина не признает военную помощь США долгом

29 марта президент Украины Владимир Зеленский категорически отверг идею о том, что уже полученная Киевом военная помощь от США может считаться займом.