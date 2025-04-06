Украина предложила доступ к своим редкоземельным ресурсам, чтобы убедить президента США Дональда Трампа сохранить поддержку Киева. Однако, как пишет издание Politico, интерес Трампа к Украине проявляется лишь тогда, когда он хочет извлечь из не выгоду - но не тогда, когда речь идет о построении стабильного послевоенного мира.
"Это предложение было напрямую связано с вопросами безопасности. Украина обладает критически важными ресурсами, такими как титан, уран и другие. Если бы они достались России, это стало бы катастрофой для союзников Киева", - сообщил Politico высокопоставленный источник, знакомый с ходом переговоров.
Однако позднее так называемая "минеральная игра" превратилась в политическую катастрофу, и теперь, как отмечает Politico, вполне вероятно, что Украина даже не получит всех обещанных ей ресурсов.
Кроме того, добыча этих ресурсов обойдется в миллиарды долларов и может занять десятилетия - совсем не тот срок, на который рассчитывал Трамп.
В последней версии соглашения, предложенной США, не предусмотрены ни гарантии безопасности, ни дальнейшая помощь, ни инвестиции. Зато Вашингтону отводится приоритетный доступ ко всем украинским природным ресурсам, а также финансовый контроль над Фондом восстановления Украины и всеми его проектами - до тех пор, пока Киев не вернет США многомиллиардную военную помощь, изначально предоставленную в виде грантов.
"Нынешний проект серьезно нарушает стратегический баланс, ограничивая регуляторную и фискальную автономию Украины", - заявил Владимир Ланда, старший аналитик Центра экономических стратегий в Киеве.
Эксперт также предупредил, что сделка может подорвать перспективы Украины по вступлению в ЕС, поскольку нарушает законы Евросоюза в области конкуренции и охраны окружающей среды, а выплаты в миллиарды долларов США могут отпугнуть других инвесторов, готовых помочь восстановлению страны.
"Вряд ли другие партнеры согласятся, чтобы их помощь выкачивалась из Украины в пользу третьей страны", - отметил Ланда.
Тем не менее украинское правительство не хочет вновь провоцировать вспышку гнева Трампа, и потому официальные лица воздерживаются от критики в адрес новой версии соглашения. Киев, по данным издания, пытается осторожно адаптировать договор, не раздражая американского лидера.
"В прошлый раз нам пришлось объяснять украинской стороне, что некоторые из американских требований попросту не могут быть реализованы - они противоречат украинским законам и Конституции. Тогда договор пришлось менять. Сейчас, видимо, разговор повторится", - сообщил высокопоставленный чиновник.
Но чтобы Украина смогла в полной мере использовать потенциал своей минеральной отрасли, война должна закончиться. Кроме того, стране предстоит восстановить разрушенную энергосеть, а по оценкам участников рынка, Украине потребуются десятки миллиардов долларов инвестиций - не только в добычу, но и в переработку ресурсов.
Зеленский: Украина не признает военную помощь США долгом
29 марта президент Украины Владимир Зеленский категорически отверг идею о том, что уже полученная Киевом военная помощь от США может считаться займом.
"Мы благодарны за эту поддержку, но это не кредит, и мы не позволим ее так называть", - заявил Зеленский журналистам в Киеве.
Он также подтвердил, что Украина получила от США новую версию соглашения по минеральным ресурсам.
Сразу после инаугурации в январе президент Трамп связал будущую военную помощь Украине с получением доступа к ее запасам редкоземельных минералов. Подписание соглашения было намечено на 28 февраля, но было сорвано из-за конфликта между Трампом и Зеленским в Белом доме.
Зеленский назвал новую версию договора "совершенно иной, чем предыдущая", и отметил, что в ней теперь содержатся положения, которые Украина уже отвергала в ходе предыдущих переговоров.
Издания The New York Times, Financial Times и агентство Bloomberg сообщают, что Вашингтон усилил свои финансовые требования к Киеву. В новой редакции соглашения также расширяются полномочия США по контролю над украинскими природными ресурсами, включая минералы, нефть, газ и критически важную инфраструктуру.
Это вызывает опасения, что такое соглашение может подорвать суверенитет Украины и стать юридическим препятствием на ее пути в Европейский союз, так как ряд пунктов может противоречить нормам ЕС.
В конце марта Зеленский вновь подчеркнул, что Украина не подпишет ни одного соглашения, которое может поставить под угрозу ее европейскую интеграцию.
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