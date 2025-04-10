Планируется, что чиновники будут быстрее рассматривать заявления жителей

Поправки предусматривают, что учреждение должно предоставить ответ по существу в разумный срок, учитывая срочность поднятого вопроса, но не позднее десяти рабочих дней с момента получения обращения, если иное не предусмотрено законом.

Если по объективным причинам невозможно уложиться в этот срок, учреждение может продлить его, но не более чем до одного месяца со дня получения обращения, при этом уведомив заявителя.

Цель поправок - снизить бюрократию и улучшить коммуникацию между государством и обществом, обеспечив более быстрое и эффективное рассмотрение обращений.

Ранее премьер-министр Эвика Силиня заявляла, что эти изменения обсуждались в коалиции еще в прошлом году, однако до сих пор не было достигнуто соглашения.

В настоящий момент согласно действующему закону, учреждение обязано ответить по существу в разумный срок, принимая во внимание срочность решения вопроса, но не позднее одного месяца со дня получения обращения, если иное не установлено законом.