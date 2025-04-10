Планируется, что чиновники будут быстрее рассматривать заявления жителей

В четверг, 10 апреля, депутаты Сейма в первом чтении поддержали предложенные коалицией поправки, которые предусматривают сокращение срока предоставления официальных ответов государственными учреждениями до 10 рабочих дней.
Поправки предусматривают, что учреждение должно предоставить ответ по существу в разумный срок, учитывая срочность поднятого вопроса, но не позднее десяти рабочих дней с момента получения обращения, если иное не предусмотрено законом.
Если по объективным причинам невозможно уложиться в этот срок, учреждение может продлить его, но не более чем до одного месяца со дня получения обращения, при этом уведомив заявителя.
Цель поправок - снизить бюрократию и улучшить коммуникацию между государством и обществом, обеспечив более быстрое и эффективное рассмотрение обращений.
Ранее премьер-министр Эвика Силиня заявляла, что эти изменения обсуждались в коалиции еще в прошлом году, однако до сих пор не было достигнуто соглашения.
В настоящий момент согласно действующему закону, учреждение обязано ответить по существу в разумный срок, принимая во внимание срочность решения вопроса, но не позднее одного месяца со дня получения обращения, если иное не установлено законом.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!